Незабываемые мелодрамы, трогавшие сердца людей по всему миру
Откройте для себя лучшие и эмоциональные фильмы, вышедшие в свет в период с 2004 по 2007 год. UAportal подобрал список фильмов о любви, разбитых сердцах и несокрушимости, которые оставили незабываемый след в памяти зрителей.
"Вечное сияние чистого разума"
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Драма, романтика, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 108 минут
Год производства: 2004
Главный продюсер: Мишель Гондри
"Вечное сияние чистого разума" рассказывает историю Джоэла и Клементины, двух людей, которые находятся в романтических отношениях. После болезненного разрыва они решают пройти процедуру, чтобы стереть свои воспоминания друг о друге.
"Горбатая гора"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Драма, романтика
Страна производства: США, Канада
Продолжительность: 134 минуты
Год производства: 2005
Главный продюсер: Энг Ли
Сюжет фильма "Горбатая гора" разворачивается вокруг страстной и незаконной истории любви между Эннисом Дель Маром и Джеком Твистом. Эннис и Джек знакомятся во время летней работы, пася овец на сказочной Горбатой горе в Вайоминге. Уединение их окружения позволяет их отношениям перерасти в тайный роман.
"Маленькая мисс Счастье"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Комедия, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 101 минута
Год производства: 2006
Главный продюсер: Джонатан Дейтон, Валери Ферис
Трогательная комедийная драма "Маленькая мисс Счастье" рассказывает о необычном путешествии семьи Гуверов. Решив поддержать Олив, свою семилетнюю дочь, мечтающую поучаствовать в конкурсе красоты, Гуверы отправляются в путешествие по пересеченной местности на своем стареньком и ярком фургоне "Фольксваген".
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"Искупление"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Драма, мистика, романтика
Страна производства: Великобритания, Франция, США
Продолжительность: 123 минуты
Год производства: 2007
Главный продюсер: Джо Райт
"Искупление" рассказывает о сложных обстоятельствах, окружающих семью Таллисов. Действие фильма разворачивается в предвоенный период, в центре сюжета – Бриони, начинающая писательница, которая из-за неправильного толкования событий выдвигает серьезные обвинения против Робби Тернера – сына экономки семьи.
"Дневник памяти"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Мелодрама, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 123 минуты
Год производства: 2004
Главный продюсер: Ник Кассаветис
"Дневник памяти" – это хроника длительной истории любви Ноа Калхуна и Элли Гамильтон. Действие фильма разворачивается в 1940-х годах и описывает их страстный роман летом, полный страсти, несмотря на то, что они принадлежат к разным социальным сферам. Из-за давления общества и неодобрения родителей Элли жизненные обстоятельства заставляют пару развестись.
Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.
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