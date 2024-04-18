Незабываемые мелодрамы, трогавшие сердца людей по всему миру

Откройте для себя лучшие и эмоциональные фильмы, вышедшие в свет в период с 2004 по 2007 год. UAportal подобрал список фильмов о любви, разбитых сердцах и несокрушимости, которые оставили незабываемый след в памяти зрителей.

"Вечное сияние чистого разума"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Драма, романтика, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 108 минут

Год производства: 2004

Главный продюсер: Мишель Гондри

"Вечное сияние чистого разума" рассказывает историю Джоэла и Клементины, двух людей, которые находятся в романтических отношениях. После болезненного разрыва они решают пройти процедуру, чтобы стереть свои воспоминания друг о друге.

"Горбатая гора"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 134 минуты

Год производства: 2005

Главный продюсер: Энг Ли

Сюжет фильма "Горбатая гора" разворачивается вокруг страстной и незаконной истории любви между Эннисом Дель Маром и Джеком Твистом. Эннис и Джек знакомятся во время летней работы, пася овец на сказочной Горбатой горе в Вайоминге. Уединение их окружения позволяет их отношениям перерасти в тайный роман.

"Маленькая мисс Счастье"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Комедия, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 101 минута

Год производства: 2006

Главный продюсер: Джонатан Дейтон, Валери Ферис

Трогательная комедийная драма "Маленькая мисс Счастье" рассказывает о необычном путешествии семьи Гуверов. Решив поддержать Олив, свою семилетнюю дочь, мечтающую поучаствовать в конкурсе красоты, Гуверы отправляются в путешествие по пересеченной местности на своем стареньком и ярком фургоне "Фольксваген".

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"Искупление"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Драма, мистика, романтика

Страна производства: Великобритания, Франция, США

Продолжительность: 123 минуты

Год производства: 2007

Главный продюсер: Джо Райт

"Искупление" рассказывает о сложных обстоятельствах, окружающих семью Таллисов. Действие фильма разворачивается в предвоенный период, в центре сюжета – Бриони, начинающая писательница, которая из-за неправильного толкования событий выдвигает серьезные обвинения против Робби Тернера – сына экономки семьи.

"Дневник памяти"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год производства: 2004

Главный продюсер: Ник Кассаветис

"Дневник памяти" – это хроника длительной истории любви Ноа Калхуна и Элли Гамильтон. Действие фильма разворачивается в 1940-х годах и описывает их страстный роман летом, полный страсти, несмотря на то, что они принадлежат к разным социальным сферам. Из-за давления общества и неодобрения родителей Элли жизненные обстоятельства заставляют пару развестись.

Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.

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