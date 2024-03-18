Незабываемый мир анимационных приключений: топ-5 лучших мультфильмов, которые понравятся каждому

UAportal подготовил подборку анимационных фильмов, охватывающих период с 2016 по 2018 годы, которые перенесут вас в волшебные миры и незабываемые истории. От животного мегаполиса в "Зоотрополисе" до музыкального путешествия Коко – эти фильмы очаровали зрителей всех возрастов.

"Зверополис"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 108 минут

Год производства: 2016

Режиссер: Байрон Ховард, Рич Мур

"Зверополис" – это юмористический и трогательный мультфильм, действие которого разворачивается в шумном животном мегаполисе. Фильм рассказывает о Джуди Хоппс, храброго кролика, который осуществляет мечту всей своей жизни – стать первым офицером кроличьей полиции Зоотопии. Вскоре Джуди осознает, как трудно быть маленьким млекопитающим в мире, где доминируют большие и более свирепые животные. Узнав о заговоре, который угрожает миру и гармонии Зоопарка, она объединяется с Ником Уайльдом, хитрым лисом, чтобы разгадать тайну.

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"Моана"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год производства: 2016

Режиссер: Рон Клементс, Джон Маскер

"Моана" – это мультфильм, рассказывающий историю молодой полинезийской девушки, которая отправляется в отважное путешествие, чтобы спасти свой народ и вернуть сердце Те Фити, могущественной островной богини. С помощью Мауи, полубога, меняющего форму, Моана должна преодолеть коварные препятствия и собственные сомнения, чтобы выполнить свое предназначение.

"Тайна Коко"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год производства: 2017

Режиссер: Ли Анкрич

"Тайна Коко" – это трогательный мультфильм, который приглашает зрителей в волшебное музыкальное путешествие в яркий мир Dia de los Muertos, мексиканского праздника памяти. История рассказывает о Мигеле, мальчике, увлекающемся музыкой, который отправляется в Страну Мертвых, чтобы узнать правду о прошлом своей семьи и осуществить свою мечту и стать музыкантом.

"Человек-паук: Через вселенные"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 117 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Боб Персичетти

"Человек-паук: Через вселенные" знакомит зрителей с миром Майлза Моралеса, подростка, который становится Человеком-пауком в параллельной вселенной. Когда разные версии Человека-паука из разных реальностей собираются вместе, они должны объединить усилия, чтобы спасти всю Вселенную.

"Суперсемейка 2"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Брэд Берд

"Суперсемейка 2" – это история о семье супергероев Парров, которая отправляется в мир, где супергерои все еще под запретом. В то время как Эластичная девочка борется с новой угрозой и восстанавливает веру в супергероев, Мистер Невероятный сталкивается с проблемами, связанными с ролью отца. Борьба с новым злодеем, который управляет сознанием с помощью гипнотических технологий, заставляет семью объединиться, чтобы преодолеть препятствия и отстоять свои ценности героизма.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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