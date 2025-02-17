Нежное домашнее печенье с вареньем: тает во рту
Мамино печенье
Один из самых нежных курабье с паповым вареньем
Я обожаю готовить вместе с мамой – для меня это очень ценно, и приятно.
К печенью:
-200г масла 82.5%
-10г ванильного сахара
-85г сахарной пудры
-1 большое яйцо (60г)
-240г муки
-30г кукурузного крахмала
-5г разрыхлителя по желанию
150-180г или кусочков фруктов из варенья или густое повидло.
Мягкое масло и сахарную пудру хорошо взбиваю в планетарном миксере, до побеления смеси, добавляю целое большое яйцо -60г или 60г белка, и еще сбиваю пару минут.
(если яйцо маленькое возьмите тогда целое яйцо и 1 желток – так тоже будет хороший результат)
- муку смешиваю с крахмалом и разрушителем и просеиваю через сито (если нет крахмала – можно заменить его просто мукой).
- во взбитое масло добавляю в несколько приемов муку.
Перемешивать нужно легко и недолго, чтобы не "затянуть" глютен.
Можно делать это сменной лопаткой на комбайне или просто вручную!
- перевожу тесто в кондитерский мешок с широкой насадкой "звездочка". Выпускаю на противень, застеленный пергаментом, в середине печенья смоченным в воде пальцем делаю углубление. Выкладываю туда кусочки абрикоса из варенья или ваше любимое кисленькое густое повидло!
Не забывайте, что между печеньем должно быть по 2-3 см свободного пространства, чтобы не слиплось!
- ставлю уже в разогретую до 175-180 градусов духовку и выпекаю 15-18 мин.
Печенье должно быть приятно румяным, следите за своей духовкой, очень долго держать не надо.
Когда остынет – приятное, нежное и маслянистое печенье вас очень порадует!
- тесто может немного туговато выпускаться из мешка – это все же не крем, но это ок!
- я добавил разрыхлитель, потому что результат немного лучше с ним!
Удачных вам рецептов, дорогие!
Обнимаю.