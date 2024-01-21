Nord 30 SE 5G: Что известно о новом флагмане от OnePlus

Компания OnePlus готовится объявить о предстоящем выпуске своего нового смартфона – Nord 30 SE 5G. Все указывает на то, что запуск этого нового устройства уже не за горами, и его с нетерпением ждут поклонники. UAportal рассказывает подробности.

Устройство с номером модели CPH2605 было замечено в базе данных сертификационного агентства TUV.

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Характеристики

Nord 30 SE 5G будет оснащен эффективным восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6020. Кроме того, ожидается, что этот смартфон будет иметь 4/6 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную многозадачность и значительную емкость аккумулятора, которая может достигать 5000 мАч.

Пользователи также могут рассчитывать на возможность быстрой зарядки мощностью до 33 Вт, что обеспечивает быструю зарядку.

Когда ждать

Фанатам не придется долго ждать презентации Nord 30 SE 5G, поскольку его выпуск ожидается в ближайшее время. Стоит отметить, что OnePlus готовится к глобальной презентации своего флагманского смартфона, долгожданного OnePlus 12.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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