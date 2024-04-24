Ноутбуки против компьютеров: какой девайс лучше приобрести

В настоящее время много работы выполняется за компьютером или ноутбуком. UAportal рассказывает об общем и отличном между этими девайсами, и какой из них все же более практичный.

Размер экрана

Сравнивая ноутбук с компьютером, одним из важных параметров, который следует учитывать, размер экрана. Ноутбуки обычно имеют меньший диаметр, что делает их более практичными. Компьютеры имеют большие экраны, что обеспечивает лучшее качество картинки.

Портативность

С точки зрения портативности ноутбуки имеют явное преимущество по сравнению с компьютерами. Ноутбуки легкие и компактные, что позволяет пользователям легко брать их с собой на работу, обучение или путешествие. Компьютеры же громоздки и не предназначены для перемещения.

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Мощность

Что касается мощности, компьютеры, как правило, выигрывают у ноутбуков. ПК имеют больше оперативной памяти по сравнению с ноутбуками. Они хоть и мощны, но не сравнятся по скорости и возможностям стационарных компьютеров.

Наличие дополнительных элементов

Еще одним пунктом сравнения является наличие дополнительных элементов, доступных каждому устройству. Компьютеры предлагают больше возможностей для пользователей улучшать работу с ними с помощью клавиатуры, гарнитуры и т.д. Ноутбуки же имеют ограниченные виды дополнительных девайсов из-за своей компактности.

Стоимость

С точки зрения стоимости, ноутбуки, как правило, дороже компьютеров с аналогичными характеристиками. Это связано с дизайном и функциями ноутбуков. Компьютеры же более доступны.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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