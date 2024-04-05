Новая порция смеха: лучшие комедийные фильмы, которые не прекращают удивлять

UAportal подготовил для вас подборку комедийных шедевров, которые не дадут вам скучать. От остросюжетных шпионских комедий до трогательных историй о любви – эти фильмы раскрывают секрет юмора и дарят незабываемые эмоции.

"Мой шпион"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Комедия, семейный, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год производства: 2020

Режиссер: Питер Сигал

"Мой шпион" рассказывает историю закаленного оперативника ЦРУ Джей-Джея, который получает неожиданное задание: присматривать за сообразительной девятилетней девочкой по имени Софи и ее семьей. Пока Джей-Джей неохотно берется за свою нелегкую роль, Софи раскрывает его настоящую личность и шантажирует, чтобы он научил ее шпионажу.

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: Комедия, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год производства: 2020

Режиссер: Деннис Дуган

Приглашаем в хаотичный и трогательный мир свадебного планирования в фильме "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы". Объединив усилия, чтобы создать идеальную сказочную свадьбу, неудачник-организатор событий, фотограф-везунчик, безнадежный романтик и уставший диджей объединяют свои усилия. Когда их профессиональные жизни пересекаются, хаос и юмористические казусы создают комедию, полную любви, вторых шансов и неожиданных поворотов.

"Круэлла"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Комедия, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 134 минуты

Год производства: 2021

Режиссер: Крейг Гиллеспи

"Круэлла" возвращает зрителей в прошлое, предлагая свежий и комедийный взгляд на культовую злодейку из "101 далматинца". Углубляясь в историю происхождения Круэллы де Виль, этот захватывающий фильм исследует трансформацию Эстеллы, молодой одержимой модой девушки, в дьявольски гламурную героиню, которую мы знаем. Действие фильма разворачивается в Лондоне 1970-х годов, когда происходила панк-рок-революция, и озорная натура Эстеллы позволяет ей принять свое альтер-эго, Круэллу, что приводит к череде эпатажных и развлекательных событий.

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"Круиз по джунглям"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедия, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 127 минут

Год производства: 2021

Режиссер фильма: Жауме Кольет-Серра

Отправляйтесь в увлекательное и комическое приключение с фильмом "Круиз по джунглям", вдохновенным аттракционом Диснеевского парка развлечений. В начале 20-го века бесстрашная исследовательница доктор Лили Хаутон пользуется неохотно услугами остроумного и харизматичного капитана речного судна Фрэнка, чтобы он провел ее вниз по течению опасной Амазонки. Вместе они сталкиваются с коварными препятствиями, сверхъестественными силами и должны пройти через, казалось бы, невозможные ситуации, чтобы раскрыть легенды о древнем дереве с целебной силой.

"Отчаянные аферистки"

Рейтинг IMDB: 5.4

Жанр: Комедия, криминал

Страна производства: США

Продолжительность: 110 минут

Год производства: 2021

Режиссер: Арон Годе

Основанный на реальных событиях, фильм "Отчаянные аферистки" рассказывает о лучших подругах Конни и ДжоДжо, двух домохозяек из пригорода, которые стремятся восстановить контроль над своей жизнью с помощью нестандартной аферы с купонами. Создавая фальшивые купоны и строя огромную империю сбережений, они становятся участницами игры с настойчивым офицером службы защиты от убытков.

Напомним, мы рассказали о триллерах, которые стоит посмотреть каждому.

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