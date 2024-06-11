Новая жизнь для вашей клубники: успешная пересадка для хорошего урожая

При пересадке клубники нужно учитывать важные моменты, чтобы обеспечить обильный урожай. UAportal подготовил материал о том, как правильно подготовить саженцы к пересадке в открытый грунт.

Время и подготовка почвы

Следует избегать пересадки во время жаркой погоды, чтобы предотвратить стресс, который может повлиять на рост растений.

Чтобы подготовить почву правильно, следует добавить органические вещества, такие как компост, чтобы повысить плодородие земли и улучшить дренаж, создавая идеальные условия для процветания клубники на новом месте. За день до пересадки растения следует тщательно полить саженцев, чтобы их легче было аккуратно перенести с предыдущего места, не повредив корни.

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Перед пересадкой клубники важно обрезать слишком длинные или поврежденные корни, поскольку это будет способствовать здоровому росту и поможет растениям прижиться в новой среде. После пересадки на несколько дней притените кусты, чтобы минимизировать стресс и помочь растениям приспособиться к новой среде.

Избегание скученности и правильное размещение

При пересадке клубники очень важно убедиться, что растения высажены на должном расстоянии друг от друга. Это поможет избежать скопления растений, которое может препятствовать воздухообмену и привести к распространению заболеваний среди них.

Перед высадкой следует тщательно приготовить грядку, удобрить и приготовить место. Также важно учитывать правильное расположение и формирование лунков для успешного роста и развития каждого саженца.

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