Первый в истории: что известно о новом электромобиле от Xiaomi SU7

28 марта состоится презентация и запуск первого в истории электромобиля SU7 Xiaomi. UAportal рассказал, что это событие не только ознаменует официальное начало продаж, но и предоставит заинтересованным потребителям представление о ценовом диапазоне нового транспортного средства.

Автомобиль будет доступен для тестирования в магазинах Xiaomi, начиная с 25 марта. С приближением запуска ходят слухи, что цена автомобиля в Китае составит около 250 000 юаней, что примерно равняется 35 000 долларов США.

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В конце 2023 года компания Xiaomi впервые представила электромобиль SU7, уже наделавший шум в автомобильной индустрии. Одной из ключевых особенностей автомобиля является его поразительный запас хода, позволяющий проехать до 800 километров на одном заряде. Кроме того, SU7 оснащен функцией быстрой зарядки, позволяющей пользователям заряжать до 220 км всего за 5 минут и до 510 км за короткий промежуток времени в 15 минут.

SU7 разработан, чтобы предложить универсальный опыт вождения, оснащенный разными режимами. Он также будет иметь надежную тормозную систему Brembo и ряд ассистентов безопасности. Кроме того, любители скорости оценят его отличную способность к ускорению, поскольку SU7 может разгоняться от 0 до 100 километров в час всего за 2,78 секунды.

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