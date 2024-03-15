Новый флагман от Xiaomi: что известно о Redmi K80

Планы компании Xiaomi на будущее вызвали большое внимание в последние дни. UAportal рассказал, что технологический гигант готовится к запуску долгожданной серии смартфонов – линейки Redmi K80.

Интересно, что этот релиз состоится сразу после того, как Xiaomi представила линейку Redmi K70 в прошлом месяце.

Предстоящая серия Redmi K80 отличается от своей предшественницы в одном важном моменте. В отличие от предыдущей линейки, в которой находился бюджетный вариант, в новой не будет подобной модели начального уровня. Это указывает на то, что Xiaomi может представить две модели – Redmi K80 и Redmi K80 Pro и отказаться от выпуска Redmi K80e.

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Эти долгожданные смартфоны будут оснащены процессорами Qualcomm, возможно с новейшим чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. Кроме того, считается, что устройства Redmi K80 будут оснащены несколькими камерами, предлагая пользователям отличные возможности для фотосъемки.

По слухам, в смартфонах будут установлены мощные аккумуляторы емкостью 5000-6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт. Еще одной поразительной особенностью является водонепроницаемость и стереодинамики.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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