Нужно ли использовать масло для сковороды с антипригарным покрытием

Использование антипригарной сковороды для приготовления пищи часто приводит к путанице среди новичков на кухне. Многие ошибочно считают, что добавление хотя бы небольшого количества масла обязательно. Однако UAportal рассказывает, как эффективно использовать эту посуду.

Использование сковороды в первый раз

Одной из распространенных ошибок является предположение, что антипригарную сковороду нужно нагреть перед первым использованием. Однако важно отметить, что нагрев до температуры свыше 260 градусов может повредить покрытие, что приведет к появлению трещин и сделает сковороду непригодной для использования.

Как правильно использовать

Чтобы избежать этого, просто вымойте сковороду теплой водой, протрите ее и начинайте готовить.

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Нужно ли масло?

Возникает вопрос, нужно ли масло при использовании антипригарного покрытия. В этом случае речь идет не только о финансовой экономии, но и о сохранении здоровья. Люди, которые заботятся о своем здоровье, часто избегают прошедших высокотемпературную обработку растительных жиров.

К счастью, посуда с антипригарным покрытием избавляет от необходимости добавлять растительное масло. Природных жиров и соков, выделяемых из продуктов во время приготовления, достаточно, чтобы предотвратить пригорание.

Однако следует отметить, что небольшое количество масла можно добавлять для подрумянивания определенных блюд. Этот шаг улучшает процесс поджаривания, сохраняя при этом преимущества антипригарного покрытия сковородки.

Напомним, что сковорода – один из основных элементов в арсенале любой домохозяйки. Главная проблема в том, что сковород существует большое разнообразие, а вместе с тем и возможности их использования. Поэтому UAportal рассказывает, как выбрать действительно качественную сковороду.

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