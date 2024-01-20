Обновление для AirPods 3: Что известно и когда ожидать

Недавно Apple представила обновленную версию программного обеспечения для своих популярных наушников TWS AirPods 3. UAportal рассказал, что это еще один шаг Apple, направленный на улучшение производительности и удобства пользования своими знаменитыми беспроводными наушниками.

Что известно

Последнее обновление программного обеспечения под номером 6A321 вышло примерно через месяц после предыдущего, 6A317. Хотя Apple не предоставила конкретных деталей изменений и улучшений, сделанных в этом обновлении прошивки, ожидается, что оно будет включать различные исправления ошибок и оптимизации для улучшения общей функциональности AirPods 3.

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Установка

Установка обновления – это беспроблемный процесс, поскольку он происходит автоматически. Чтобы начать установку, все, что вам нужно сделать, это подключить AirPods 3 к вашему iPhone, iPad или компьютеру Mac. После подключения обновления плавно интегрируется в наушники, гарантируя, что у вас будет новая версия программного обеспечения для оптимизированного и эффективного прослушивания звука.

Принимая во внимание постоянное внимание Apple к обеспечению первоклассного качества и производительности, приятно видеть постоянные обновления и усовершенствования для AirPods 3. Это подчеркивает стремление Apple повышать уровень удовлетворенности пользователей и обеспечивать, чтобы их продукты оставались на передовой аудиотехнологии.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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