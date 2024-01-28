Обновление для Vision Pro: Что известно и когда будет доступно

Компания Apple недавно выпустила обновление visionOS 1.0.1 в рамках подготовки к быстрому выпуску шлема Vision Pro. UAportal рассказывает о том, что изменилось в гарнитуре смешанной реальности.

Что известно

Последняя версия прошивки, получившая название visionOS 1.0.1, содержит интересные улучшения программного обеспечения, хотя конкретные детали компания Apple еще не разглашает.

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Ожидается, что обновление visionOS 1.0.1 с номером сборки 21N311 будет незначительным релизом, в котором основное внимание будет сосредоточено на устранении ошибок и оптимизации программного обеспечения.

Apple стремится обеспечить бесперебойную работу пользователей Vision Pro, поэтому это обновление будет доступно для загрузки прямо из коробки. Будущий запуск шлема Vision Pro, сопровождающийся обновлением visionOS 1.0.1, свидетельствует о стремлении Apple предоставлять самые современные технологии и оперативно решать любые проблемы, связанные с ними.

Пользователи могут рассчитывать на улучшенную производительность и усовершенствованную функциональность после установки обновления visionOS 1.0.1 на своих устройствах.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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