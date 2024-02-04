Обновление ПО: Какие новые функции получил Huawei Watch Fit 2

Компания Huawei объявила о выпуске значительного системного обновления для часов Watch Fit 2. UAportal рассказал, что обновление HarmonyOS 2.1.0.211 размером 77 МБ, теперь доступно для устройств по всему миру.

Что нового

Одной из достопримечательностей обновления прошивки является спящий режим. Это удобное дополнение выключает функцию "Поднять для пробуждения", обеспечивая непрерывный сон и спокойную ночь. Теперь пользователи могут наслаждаться без каких-либо нежелательных помех.

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Кроме того, Huawei интегрирует расширенную функциональность, позволяя пользователям запускать любые программы непосредственно из контекстного меню. Это удобное дополнение обеспечивает упрощенный доступ к часто используемым приложениям, максимизируя эффективность и производительность.

Что касается уведомлений о вызовах, обновление программного обеспечения принесло информативные улучшения. Теперь пользователи могут получать уведомления о входящих вызовах из определенных приложений, обеспечивая бесперебойную связь и возможности общения.

Улучшенная версия программного обеспечения оптимизирует работу встроенных датчиков, обеспечивая точность и надежность в различных видах деятельности. В сочетании с улучшенным режимом отслеживания заплывов, пользователи теперь могут более эффективно отслеживать свои занятия плаванием и получать ценную информацию о тренировках в воде.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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