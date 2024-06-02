Обратите внимание на тапочки: ритуал на привлечение любви

В древности предки приписывали домашним тапочкам особую энергетику и относились к ним с большим уважением. UAportal попытался разобраться в деталях интересных поверий связанных с данной обувью.

Одно из поверий гласит о том, что наткнуться на тапочки на своем пути приносит удачу и указывает на то, что вскоре вы встретите своего романтического партнера. Более того, для тех, кто уже состоит в отношениях, находка потерянного тапка может означать возможность разорвать связь, которая не оправдала себя.

Интересно, что тапочки, оставленные дома у родителей или родственников, могут предсказывать приятные встречи, а тапочки, забытые у любимого человека, могут символизировать его стремление к семейному счастью. Для женщин, которые искали свою половинку, первым шагом было приобрести новые тапочки и держать их в тайне.

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Очень важно было не разглашать эту тайну, а главное – не позволять другим одалживать эти тапочки. Если этот ритуал был проведен тщательно, то, по поверью, в течение 3 месяцев появится суженый.

Тип тапочек, выбранных для ритуала, влиял на характеристики потенциального партнера. Чтобы привлечь состоятельного мужчину, отдавали предпочтение кожаным тапочкам. Мягкая и удобная обувь, как считалось, приглашала домашнего и семейного партнера.

Яркие тапочки, как считалось, притягивали романтическую вторую половинку. И наоборот, покупка дешевых тапочек, по поверью, приводила к партнеру с ленивыми наклонностями, ограниченными финансовыми возможностями и вредными привычками.

Не рекомендуется дарить домашние тапочки другим. Это может привести к разрыву отношений с друзьями или родственниками.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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