Обрезка, пересадка и подкормка вишни весной: основные советы по уходу за деревьями

Обрезка вишни – это ежегодная задача, о которой не стоит забывать. UAportal рассказывает о том, как проводить обрезку, подкормку и борьбу с вредителями вишни весной.

Искусство обрезки молодых вишневых деревьев

Обрезать вишню не так сложно, как кажется, понимая основные принципы. Из-за быстрого роста крона дерево может оказаться слишком плотной, что ограничивает проникновение солнечных лучей. В результате часть цветков не опыляется, а ягоды не вызревают. Кроме того, в таких условиях развиваются болезни и вредители. Опытные садоводы рекомендуют ярусную обрезку как эффективное решение. Вот как это делается:

1. Удалите любую поросль на стволе ниже 80 см от земли, то есть под первым ярусом кроны.

2. Вырежьте больные, поврежденные или подмерзшие ветви.

3. Уберите ветки, расположенные между ярусами, обеспечивая промежуток 50 см между первым и вторым ярусами и 40 см между следующими уровнями. На каждом уровне оставьте по 6 веток с интервалом 15 см.

4. Вырежьте ветви, которые способствуют уплотнению кроны, например, растущие слишком близко к основным ветвям.

5. Сократите прирост, образовавшийся в течение года. Поскольку вишневые деревья быстро растут, необходимо обрезать молодую поросль примерно на треть или половину, если она очень хорошо разрослась. Это позволит корням эффективно питать крону.

Определение идеального времени для весенней обрезки вишни

Время обрезки зависит от состояния почек дерева – обрезайте, когда они просыпаются, но не во время активного роста, чтобы дерево не ослабело и не стало восприимчивым к болезням.

Как обрабатывать вишню

Возделывать вишню от болезней желательно до начала сокодвижения. Весной идеально использовать 2% раствор медного купороса для борьбы с паршей, ржавчиной, монилиозом, мучнистой росой и другими болезнями. В качестве альтернативы можно также применять 3% бордоскую смесь.

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Инструкция по весенней подкормке вишни

Для весенней подкормки можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Прежде чем выбрать подходящее удобрение, учитывайте возраст дерева:

1. Молодые деревья (до 2 лет) могут не нуждаться в подкормке, поскольку они используют питательные вещества из фазы посадки.

2. Органические удобрения, такие как перепревший навоз, опилки, компост и куриный помет, полезны для молодых саженцев.

3. Деревья старше 4 лет можно удобрять минеральными удобрениями. Обратитесь к нашему подробному руководству о способах весенней подкормки в зависимости от возраста дерева.

Оптимальный график полива вишни весной

Если весна засушливая, очень важно поливать вишневые деревья примерно раз в неделю во время цветения и завязывания плодов. Для эффективного полива необходимо использовать не менее 3 ведер воды на одно дерево.

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