Очень шоколадное мраморное печенье
Иногда мне хочется чего-то очень шоколадного, да еще со стаканом холодного молока - мммм.
Ловите простой рецепт:
-130г масла 82.5%
-2 яйца
-180г сахара
-170г муки
-50г какао
-50-80г шоколада
-10г разрыхлитель
-70-80г сахарной пудры
- масло комнатной температуры взбиваю с сахаром и яйцами, практически до растворения сахара; при желании можно добавить еще экстракт ванили.
- к маслу добавляю просеянную муку вместе с какао и разрыхлителем, добавляю шоколад (у меня в каплях, но можно и крошку).
- охлаждаю тесто около 30 мин в холодильнике, формирую шарики – около 20 шт, и хорошо обваливаю в сахарной пудре.
- размещаю на противень на расстоянии друг от друга и выпекаю при температуре 190-195 градусов 12-14 минут! Больше держать не надо!
- шоколад лучше брать молочный или даже белый. Однако печенье и без него будет очень интересным
- хорошо будет, если к тесту добавить какой-нибудь ореховой пасты или орехов 30-40г!