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Очень шоколадное мраморное печенье

Владимир Ярославский

Очень шоколадное мраморное печенье
Очень шоколадное мраморное печенье

Иногда мне хочется чего-то очень шоколадного, да еще со стаканом холодного молока - мммм.

Ловите простой рецепт:

-130г масла 82.5%

-2 яйца

-180г сахара

-170г муки

-50г какао

-50-80г шоколада

-10г разрыхлитель

-70-80г сахарной пудры

  • масло комнатной температуры взбиваю с сахаром и яйцами, практически до растворения сахара; при желании можно добавить еще экстракт ванили.
  • к маслу добавляю просеянную муку вместе с какао и разрыхлителем, добавляю шоколад (у меня в каплях, но можно и крошку).
  • охлаждаю тесто около 30 мин в холодильнике, формирую шарики – около 20 шт, и хорошо обваливаю в сахарной пудре.
  • размещаю на противень на расстоянии друг от друга и выпекаю при температуре 190-195 градусов 12-14 минут! Больше держать не надо!
  • шоколад лучше брать молочный или даже белый. Однако печенье и без него будет очень интересным
  • хорошо будет, если к тесту добавить какой-нибудь ореховой пасты или орехов 30-40г!

Источник:instagram.com

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