Омлет с красной рыбой: вкусный завтрак
Готовлю его каждый раз, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Вкусы – просто бомба!
Ингредиенты:
⁃ яйца
⁃ листья салата
⁃ крем-сыр
⁃ сушеные томаты
⁃ каперсы
⁃ кинза
⁃ лосось
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца до однородной смеси.
2. Жарим омлет на сковороде.
3. Тем временем смазываем листья салата крем-сыром.
4. Когда омлет готов, выкладываем на него сушеные томаты, каперсы и немного кинзы.
5. Сверху – листья салата с крем-сыром и филе рыбы.
6. Составляем омлет пополам — и наслаждаемся!
Попробуйте – и точно захотите еще!