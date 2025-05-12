Омлет с красной рыбой: вкусный завтрак

Готовлю его каждый раз, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Вкусы – просто бомба!

Ингредиенты:

⁃ яйца

⁃ листья салата

⁃ крем-сыр

⁃ сушеные томаты

⁃ каперсы

⁃ кинза

⁃ лосось

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца до однородной смеси.

2. Жарим омлет на сковороде.

3. Тем временем смазываем листья салата крем-сыром.

4. Когда омлет готов, выкладываем на него сушеные томаты, каперсы и немного кинзы.

5. Сверху – листья салата с крем-сыром и филе рыбы.

6. Составляем омлет пополам — и наслаждаемся!

Попробуйте – и точно захотите еще!