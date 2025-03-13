Опасный мед, или Почему я не худею
Однажды моя клиентка не могла похудеть, хотя говорила, что все ест идеально по меню. Пока не выяснили, что она ест дополнительно ежедневно 5-10 столовых ложек меда ;) Нюанс, мед, это тот же сахар + немного пользы.
Сравним мед с сахаром.
Калорийность:
Сахар – 387 ккал на 100 г
Мед – 304 ккал на 100 г
Мед менее калориен, но содержит больше воды, поэтому для достижения сладости сахара его нужно больше.
Состав:
Сахар – 99,9% сахарозы (глюкоза+фруктоза).
Мед – 80–85% углеводов (фруктоза, глюкоза, чуть-чуть сахарозы), а также ферменты, органические кислоты, витамины (B, C), антиоксиданты.
Воздействие на организм:
Гликемический индекс (ГИ):
- сахар ≈ 65
- Мед (в зависимости от состава) 50-70
Метаболизм и здоровье:
- Мед обладает антибактериальными, противовоспалительными свойствами, поддерживает иммунитет.
- Благодаря ферментам и антиоксидантам он более полезен для организма, чем рафинированный сахар.
– Но фруктоза в меде в больших количествах может перегружать печень.
Чтобы извлечь пользу, похожую на 100 г голубики, пришлось бы съесть от 150 г до 2 кг меда. Просто держите это в голове, когда при болезни лечитесь медом, потому что он полезен.
Я не говорю не ешьте мед! Я рекомендую его воспринимать как более полезный сахар. Но это все равно источник простых/быстрых углеводов.