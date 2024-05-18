OpenAI добавила голосовое сопровождение в ChatGPT: что известно о функции

Поддержка голоса – это последнее усовершенствование от OpenAI для популярного чат-бота ChatGPT. UAportal рассказал, что эта функция, получившая название "Чтение вслух", позволяет пользователям прослушивать ответы чат-бота, сгенерированные с помощью текста.

Теперь функция доступна в мобильных приложениях ChatGPT для платформ iOS и Android. Чтобы получить доступ к ней, пользователю нужно просто нажать и удерживать ответ чат-бота и выбрать опцию "Читать вслух" во всплывающем меню.

OpenAI также объявила, что постепенно интегрирует функцию "Чтение вслух" в веб-версию ChatGPT. Пользователи могут активировать ее, нажав на иконку микрофона, расположенную под ответом чат-бота.

Читайте также: Apple Vision Pro: Что известно об очках виртуальной реальности

Чтобы удовлетворить потребности пользователей со всего мира, функция поддерживает 37 языков. Кроме того, пользователи могут выбрать один из пяти разных голосов для чтения текста вслух. Это обеспечивает персонализированный опыт.

Внедряя голосовую поддержку, OpenAI стремится улучшить пользовательский опыт ChatGPT, предоставляя альтернативный способ взаимодействия с чат-ботом. Эта функция может быть особенно полезна людям, которые предпочитают слушать, а не читать, или в ситуациях, когда чтение может быть неудобным.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!