OPPO A57 получил обновление Android 14: Что изменилось

OPPO, известный бренд смартфонов, недавно приступил к распространению обновления Android 14 для своего популярного бюджетного устройства OPPO A57. Это новое обновление программного обеспечения предлагает пользователям различные интересные функции и улучшения, о которых сообщает UAportal.

ColorOS 14

Возглавляет пакет программных инноваций совершенно новая оболочка ColorOS 14, которая приносит множество улучшений и усовершенствований для пользователей OPPO A57. Ключевой особенностью является обновленный Trinity Engine, оптимизирующий сжатие данных как приложений, так и файлов.

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Этот эффективный алгоритм также заменил предыдущий, что позволило повысить производительность чипсета и снизить потребление энергии для более плавной работы. Кроме того, пользовательский интерфейс претерпел значительные обновления для улучшения удобства использования.

Smart Charging и Smart Touch

Кроме того, в ColorOS 14 внедрены функции Smart Charging и Smart Touch. Теперь пользователи могут наслаждаться оптимизированными возможностями зарядки, что позволяет заряжаться устройствам более эффективно, продлевая срок службы аккумулятора. Функция Smart Touch улучшает общую навигацию и взаимодействие на устройстве, обеспечивая удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Доступность

Что касается доступности обновления, то OPPO приступил к выпуску OTA (Over-The-Air) специально для владельцев OPPO A57 в Индии. Местные пользователи могут легко проверить наличие обновления прошивки в настройках гаджета. Для пользователей из других стран обновление системы ожидается в ближайшее время, что позволит им наслаждаться новыми функциями и улучшениями.

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