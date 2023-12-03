Ошибки, которые не следует допускать во время общения с людьми

Что нельзя делать во время общения

В этой статье UAportal подготовил лайфхаки, как улучшить навыки общения, избегая распространенных ошибок. Узнайте, чего не следует делать во время разговора с другими людьми.

Ненужные споры

Одной из распространенных ошибок в общении с другими людьми является участие в ненужных спорах или конфликтах. Важно мудро разрешать споры и не пытаться доказать свою правоту или решить каждое разногласие.

Не все разногласия нужно разрешать, а иногда отпустив их, можно добиться более мирного и положительного взаимодействия. Гораздо полезнее сосредоточить энергию на содержательных дискуссиях и поддержании гармонических отношений.

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Не допускайте, а спрашивайте

Частой ошибкой в общении является предположение о мыслях или чувствах других людей. Вместо того чтобы делать поспешные выводы, желательно попросить разъяснений и искренне понять их точку зрения.

Предположения часто приводят к недоразумениям и ненужным конфликтам. Практикуя активное слушание и задавая открытые вопросы, можно добиться полного понимания.

Не перебивайте других

Следует избегать перебивать других, когда они говорят, поскольку это считается невежливой привычкой. Уважать других, давая возможность полностью выразить свои мысли и чувства. Прерывание может вызвать разочарование и создать впечатление, что вы не цените то, что человек говорит.

Кроме того, использование реплик или саркастических замечаний во время разговора контрпродуктивно и может привести к обострению напряженности. В то же время терпение, активное слушание и вдумчивое и уважительное реагирование способствуют созданию благоприятной и позитивной атмосферы для эффективной коммуникации.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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