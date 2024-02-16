Остросюжетные фильмы, которые разожгут вашу жажду приключений: Топ-5 лучших фильмов

Приготовьтесь к безумному путешествию с лучшими приключенческими фильмами 2015-2017 годов. UAportal подобрал фильмы, которые перенесут вас в увлекательные приключения, полные азарта и опасности.

"Марсианин"

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Приключения, драма, фантастика

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 2 ч. 24 мин.

Год производства: 2015

Главный продюсер: Саймон Кинберг, Ридли Скотт

"Марсианин" приглашает вас в увлекательное путешествие на Марс, где астронавт Марк Уотни остается в одиночестве после жестокого шторма. С ограниченными запасами и желанием выжить, Уотни должен найти способ вырастить пищу, установить связь с Землей и, наконец, найти путь домой.

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"Мир Юрского периода"

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Приключения, экшн, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 4 мин.

Год производства: 2015

Главный продюсер: Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули

Добро пожаловать в мир динозавров в "Мире Юрского периода". Это увлекательное происшествие рассказывает о тематическом парке с живыми динозаврами. Генетически модифицированный зверь вырывается из изоляции и сеет хаос на острове, а работники и посетители парка вынуждены бороться за выживание против доисторических созданий.

"Алиса в Зазеркалье"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 1 ч. 53 мин.

Год производства: 2016

Главный продюсер: Тим Бертон, Джо Рот

В фильме "Алиса в Зазеркалье" Алиса возвращается в причудливый мир Страны Чудес, чтобы помочь Безумной Шляпнику. Она путешествует во времени, встречая на своем пути старых друзей и врагов, ей приходится преодолевать множество препятствий, чтобы спасти своего друга.

"Фантастические твари и где они обитают"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 2 часа 12 мин

Год производства: 2016

Главный продюсер: Дэвид Гейман, Джоан Роулинг

Погрузитесь в волшебный мир "Фантастические твари и где они обитают", действие которого происходит в мире волшебников, созданном Джоан Роулинг. В этом случае Ньют Скамандер прибывает в Нью-Йорк в 1926 году с портфелем, полным магических существ. Некоторые из них убегают, и он должен найти каждого раньше, чем они повлекут за собой хаос и откроют существование волшебников для всего мира.

"Чудо-женщина"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Приключения, экшн, фэнтези

Страна производства: США, Китай, Гонконг.

Продолжительность: 2 ч. 21 мин.

Год производства: 2017

Главный продюсер: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер

Погрузитесь в увлекательную историю происхождения одной из самых культовых супергероинь комиксов DC в фильме "Чудо-женщина". Диана Принс, воин-амазонка, покидающая свой защищенный остров, чтобы сражаться бок о бок с людьми в Первой мировой войне. Открывая свои силы и сталкиваясь с богом войны, Чудо-женщина становится символом надежды и силы в мире, охваченном конфликтом.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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