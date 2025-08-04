Освежающий летний напиток из дыни и арбуза

Слаш – освежающий ледяной напиток или летний замороженный десерт родом из Сицилии, где его еще называют granita.

Я помню такие аппараты с детства. На море летом стояли большие цветные холодные емкости, которые влекли мой детский ум.

А теперь можно приготовить дома самостоятельно и здоровый натуральный десерт для детей, как в моем случае:

арбуз, мед, лимон и цедра.

дыня, лайм (сок и цедра), немного меда

Измельчаю мякоть, арбуз пропускаю через сито, чтобы не было косточек.

Также можно готовить молочные и протеиновые коктейли – и даже, представьте себе, такой Апероль или Маргариту для компании.

Здесь можно регулировать степень замораживания и густоту смеси, чтобы получить именно ту консистенцию, которая вам нравится.

А вы помните такой лед с детства? Родители давали вам отведать?