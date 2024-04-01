От гонки до кунг-фу: мультфильмы, которые стоит посмотреть всей семьей
Приготовьтесь к увлекательным, интересным и увлекательным историям. UAportal подготовил подборку из лучших мультфильмов 2015-2017 годов. Благодаря оригинальным историям и увлекательным персонажам они оставили глубокий след в памяти зрителей.
"Тачки 3"
Рейтинг IMDb: 7/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 109 минут
Год: 2017
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
"Тачки 3" – это история Молнии МакКвина, легендарного гонщика, оказавшегося перед угрозой ухода на пенсию, поскольку новое поколение гонщиков охватило этот вид спорта. Решив доказать, что он все еще лучший, Молния объединяется с молодым и умелым тренером по имени Круз Рамирес, чтобы принять участие в важнейших гонках своей жизни. Среди крутых поворотов и неожиданных испытаний Молнии придется положиться на свой опыт и решительность, чтобы достойно показать свои подлинные способности как на трассе, так и за ее пределами.
"Приключения Паддингтона 2"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: анимация, приключения, комедия
Страна производства: Великобритания, Франция, США
Продолжительность: 103 минуты
Год: 2017
Главный продюсер: Heyday Films
В "Паддингтоне 2" милый и игривый медвежонок Паддингтон поселился в доме семьи Браунов и стал популярным членом местной общины. Когда у него похищают ценную книгу, Паддингтон и Брауны отправляются в интересное приключение, чтобы разоблачить вора. В своем путешествии они встречают множество разнообразных персонажей и переживают трогательные моменты, подчеркивающие важность дружбы, доброты и семьи.
Читайте также: Должен просмотреть каждый: 4 культовых фильма с наивысшим рейтингом
"Маленький принц"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Анимация, приключения, драма
Страна производства: Франция
Продолжительность: 108 минут
Год: 2015
Главный продюсер: Onyx Films
Фильм "Маленький принц", снятый по мотивам известной повести Антуана де Сент-Экзюпери, рассказывает очаровательную историю маленькой девочки, подружившейся с летчиком и открывшей для себя волшебный мир Маленького принца. Вместе они открывают для себя темы дружбы, воображения и сколь важно не терять своего внутреннего ребенка.
"Лего Фильм: Бэтмен"
Рейтинг IMDb: 7.3/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США, Дания.
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2017
Главный продюсер: Warner Animation Group
"Лего Фильм: Бэтмен" рассказывает о культовом персонаже комиксов DC в веселой и насыщенной приключениями истории. Когда Готему грозит Джокер и его зловещий план, Бэтмен должен научиться работать бок о бок с другими и преодолеть свой страх перед личными отношениями. С помощью своего верного напарника Робина и нового союзника, Бетгерл, Бэтмен сталкивается с огромными вызовами, учится работать в команде и открывает потенциал дружбы.
"Кунг-Фу Панда 3"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства Китай, США
Продолжительность: 95 минут
Год: 2016
Главный продюсер: DreamWorks Animation
"Кунг-Фу Панда 3" продолжает историю По, милого, но неуклюжего панды, ставшего Воином Дракона. Когда древний злодей по имени Кай грозит покорить всех мастеров кунг-фу, должен натренировать группу сельских панд, чтобы они стали его союзниками. С юмором, добротой и яркими боевыми приемами кунг-фу По отправляется в эпическое и сложное путешествие, чтобы овладеть своим Ци и объединить всех панд в борьбе против Кая.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !