От мрачного будущего к кровавым войнам: экшен-фильмы, которые следует посмотреть

UAportal рассказал о пяти фильмах, которые оставили неизгладимый след в жанре боевиков в период с 2015 по 2017 год. Каждый фильм отличается особыми сюжетными линиями и потрясающей визуальной подачей, представляя собой настоящее удовольствие от просмотра.

"Бегущий по лезвию 2049"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Драма, мистика, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 164 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Ридли Скотт

В фильме офицер К, новый агент полиции Лос-Анджелеса, раскрывает давно погребенную тайну, которая может погрузить общество в хаос. Это открытие побуждает К. искать Рика Декарда, бывшего бегуна по лезвию, считающегося пропавшим без вести уже 30 лет. Ища Декарда, К раскрывает темные и опасные тайны, угрожающие самой природе человеческого существования.

"Планета обезьян: Война"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: США, Канада, Новая Зеландия

Продолжительность: 140 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Томас М. Гаммель

Цезарь и его обезьяны вступают в смертельный конфликт с армией людей во главе с безжалостным полковником. Понеся невероятные потери, Цезарь пытается справиться со своими мрачными инстинктами и отправляется на поиски мести. По дороге он сталкивается с огромными препятствиями и моральными дилеммами, что приводит к эпическому сражению, которое определит судьбу обоих видов.

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"Дюнкерк"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, драма, история

Страна производства: США, Великобритания, Нидерланды, Франция.

Продолжительность: 106 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Кристофер Нолан

"Дюнкерк" рассказывает правдивую историю операции "Динамо" во время Второй мировой войны. В фильме описывается отчаянное положение солдат союзников, оказавшихся в ловушке на пляжах Дюнкерка в окружении врага. Солдаты пытаются эвакуироваться и вернуться домой, но им постоянно угрожает опасность со стороны германских войск и испытание безжалостным полем боя.

"По соображениям совести"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: биография, драма, история

Страна производства: Австралия, США

Продолжительность: 139 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Терри Бенедикт

Основанный на реальных событиях, "По соображениям совести" рассказывает историю Дезмонда Досса, американского солдата, служащего боевым медиком во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что Досс был пацифистом, он отказывается носить оружие и становится первым солдатом, который отказывается от службы по соображениям совести и получает Медаль Почета. Фильм показывает героизм Досса, спасающий жизнь на поле боя, не произведя ни одного выстрела.

"Выживший"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: США, Гонконг, Тайвань.

Продолжительность: 156 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Марк Л. Смит

Действие фильма "Выживший" происходит в 1820-х годах и рассказывает об ужасном путешествии Хью Гласса, пограничника, на которого жестоко напал медведь и оставил умирать его охотничий отряд. Стремясь мести и желания выжить, Хью Гласс путешествует по суровой зимней пустыне, выслеживая людей, которые его предали.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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