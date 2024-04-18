От напряженных битв до захватывающих преследований: топ-5 лучших боевиков

Приготовьтесь к острым ощущениям с боевиками 2009-2010 годов. UAportal подготовил подборку лучших фильмов, которые покорили зрителей всего мира.

"Адреналин 2: Высокое напряжение"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 96 минут

Год производства: 2009

Режиссер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

В этой адреналиновой ленте зрители отправляются вместе с заядлым Чевом Челиосом в бешеную погоню против времени и безжалостного мафиози. Чудом выжив после смертельного падения и обнаружив, что его сердце заменили на механическое, Чев должен поддерживать уровень адреналина, чтобы выжить. Он мчится по неоновым улицам Лос-Анджелеса, борется с криминальным миром, рискуя всем, чтобы вернуть свое украденное сердце.

"Геймер"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Боевик, фантастика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год производства: 2009

Режиссер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

В этом впечатляющем, побуждающем к размышлениям боевике зрители оказываются в суровом будущем, где реальными людьми можно будет управлять, как персонажами видеоигр. В революционной и опасной игре "Убийцы" приговоренные к смертной казни борются за свою жизнь под контролем игроков, находящихся в безопасности своих домов. Пока формируются неожиданные союзы и стираются границы между реальностью и виртуальным миром, один человек, Кейбл, бросает вызов всем обстоятельствам, чтобы освободиться и разоблачить коррумпированную систему.

"Неуправляемый"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Боевик, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Тони Скотт

В этом адреналиновом боевике зрителей ждет безжалостная погоня за вышедшим из-под контроля поездом. Когда огромный локомотив мчится навстречу катастрофе, опытный машинист и его кондуктор-новичок должны остановить поезд, прежде чем он повлечет за собой разрушения в густонаселенном районе.

"Солт"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Боевик, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Филлип Нойс

В этом остросюжетном боевике зрители присоединяются к загадочной Эвелин Солт, агенту ЦРУ, которая оказалась в бегах после того, как ее обвинили в шпионаже. Применяя свои непревзойденные навыки в неустанном стремлении очистить свое имя, Солт сталкивается со смертельными встречами и предательствами, от которых стынет кровь.

"Книга Илая"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 118 минут

Год производства: 2010

Режиссер: Альберт Хьюз, Аллен Хьюз

В этом постапокалиптическом боевике зрители наблюдают за Илаем, воином-одиночкой, который выполняет, казалось бы, безнадежную миссию – защитить книгу, которая может содержать ключ к спасению человечества. Блуждая опасной пустыней, полной насилия и отчаяния, Илай противостоит безжалостным охотникам за сокровищами и встречает неожиданных союзников.

Напомним, мы поделились подборкой фильмов в жанре фэнтези.

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