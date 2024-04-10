От посева до урожая: действенные рекомендации для посадки редиса

UAportal подготовил рекомендации, которые помогут собрать обильный урожай редиса. Садоводы часто начинают высаживать растение в марте, хотя апрель также подходит.

Редис легко переносит короткие периоды заморозков, что делает его одним из первых растений, которые вы можете выращивать на своем огороде. Чтобы обеспечить наилучший урожай, опытные садоводы имеют несколько секретов в рукаве.

Подготовка к посадке

Редис хорошо растет в рыхлой почве, поэтому при подготовке грядки полезно внести компост в качестве органического удобрения. Кроме того, важно распланировать грядки, оставляя примерно 8-сантиметровый промежуток между ними и не заглубляя каждый ряд больше, чем на 2-3 сантиметра.

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Еще один метод, который стоит попробовать перед посевом – поливать грядки редиса раствором фитоспорина, эффективного для предотвращения грибковых и бактериальных заболеваний растений. Для приготовления раствора разведите столовую ложку в 2 столовых ложках теплой кипяченой воды. Тщательно перемешайте содержимое, а затем еще добавьте 1 чайную ложку раствора на 1 литр воды.

Посев

Когда дело доходит до посева семян редиса, желательно размещать их на расстоянии около 5 сантиметров друг от друга. В качестве импровизированной линейки для расстояния можно использовать спичечный коробок.

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