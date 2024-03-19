От природного дезинфицирующего средства до универсальной ловушки против мошек: как уксус использовать в быту

Уксус предлагает универсальные и экологически чистые решения, которые каждая хозяйка может использовать в своем быту. UAportal поделился практическими лайфхаками, облегчающими домашнюю работу.

Универсальное чистящее средство

Уксус может служить натуральным и экономически эффективным многоцелевым моющим средством для разных участков дома. Смешав равные части уксуса и воды в бутылке с распылителем можно эффективно очистить и продезинфицировать кухонные столешницы, раковины и бытовую технику.

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Этим раствором можно протирать стеклянные поверхности и удалять пятна и разводы от воды. Кроме того, природные антибактериальные свойства уксуса делают его пригодным для устранения стойких запахов из разделочных досок и свежести на кухне.

Натуральный кондиционер для белья

Вместо коммерческих кондиционеров можно использовать как натуральную альтернативу для смягчения и освежения белья. Добавьте пол стакана уксуса в цикл полоскания стиральной машины, чтобы устранить накопление моющего средства и оставить мягкую и свежую одежду.

Ловушка для мошек

Когда на кухне появляются мошки, уксус можно использовать для создания эффективной ловушки. Небольшое количество яблочного уксуса следует налить в банку, добавив каплю мыла для посуды. Сладкий аромат уксуса привлечет мошек, а активные свойства мыла утопят их.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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