От шпионов к наемным убийцам: Топ-5 боевиков, которые стоит посмотреть

Приготовьтесь к увлекательным приключениям и незабываемым впечатлениям. UAportal рассказал о лучших боевиках, выпущенных в 2018-2021 годах.

"Не время умирать"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 163 минуты

Год: 2021

Главный продюсер: Барбара Брокколи

В фильме известного агента МИ-6 Джеймса Бонда снова вызывают в бой, когда его бывший коллега обращается к нему за помощью. Бонд отправляется на опасную миссию по спасению похищенного ученого, ведущей его через весь мир. Он должен распутать злонамеренный заговор, организованный Сафиным, хитрым и мстительным противником, желающим лично отомстить Бонду.

"Миссия невыполнима: Последствия"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США, Китай, ОАЭ, Великобритания, Франция.

Продолжительность: 147 минут

Год: 2018

Главный продюсер Том Круз

Фильм рассказывает об агенте МВФ Итане Ханте и его команде. После провала миссии опасное плутониевое ядро попадает в руки террористической группировки "Апостолы". Хант и его команда должны вернуть плутоний, противостоя неумолимому убийце по имени Джон Ларк.

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"Джон Уик 3"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 131 минута

Год: 2019

Главный продюсер: Василий Иваник

В фильме искусный наемный убийца Джон Вик оказывается в бегах и отлучен от тайной организации убийц. За его голову назначено большое вознаграждение, и Уик должен использовать свои смертоносные навыки, чтобы пережить бесчисленные покушения на свою жизнь. Отчаянно ища выход, он обращается к союзникам из своего прошлого, сражаясь против армии высококвалифицированных убийц.

"Эвакуация"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Боевик, триллер

Страна производства: США, Индия

Продолжительность: 117 минут

Год: 2020

Главный продюсер: Джо Руссо

"Эвакуация" рассказывает о Тайлере Рейке, бесстрашном наемнике из криминального мира, которого нанимают, чтобы спасти похищенного сына международного криминального авторитета, заключенного в тюрьме. Получив задание вытащить мальчика из преступного мира в Бангладеш, Рейк оказывается втянутым в смертельную игру, где все союзы шатки, а враги подстерегают за каждым углом.

"Мстители: Война бесконечности"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Кевин Файги

Сюжет фильма разворачивается вокруг Мстителей и Часовых Галактики, которые объединяются, чтобы помешать могущественному злодею Таносу собрать все шесть камней бесконечности. Фильм рассказывает об увлекательном путешествии по разным местам, в частности по Нью-Йорку, Ваканде и космическим просторам.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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