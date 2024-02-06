От шпионов к наемным убийцам: Топ-5 боевиков, которые стоит посмотреть
Приготовьтесь к увлекательным приключениям и незабываемым впечатлениям. UAportal рассказал о лучших боевиках, выпущенных в 2018-2021 годах.
"Не время умирать"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 163 минуты
Год: 2021
Главный продюсер: Барбара Брокколи
В фильме известного агента МИ-6 Джеймса Бонда снова вызывают в бой, когда его бывший коллега обращается к нему за помощью. Бонд отправляется на опасную миссию по спасению похищенного ученого, ведущей его через весь мир. Он должен распутать злонамеренный заговор, организованный Сафиным, хитрым и мстительным противником, желающим лично отомстить Бонду.
"Миссия невыполнима: Последствия"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна производства: США, Китай, ОАЭ, Великобритания, Франция.
Продолжительность: 147 минут
Год: 2018
Главный продюсер Том Круз
Фильм рассказывает об агенте МВФ Итане Ханте и его команде. После провала миссии опасное плутониевое ядро попадает в руки террористической группировки "Апостолы". Хант и его команда должны вернуть плутоний, противостоя неумолимому убийце по имени Джон Ларк.
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"Джон Уик 3"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Боевик, криминал, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 131 минута
Год: 2019
Главный продюсер: Василий Иваник
В фильме искусный наемный убийца Джон Вик оказывается в бегах и отлучен от тайной организации убийц. За его голову назначено большое вознаграждение, и Уик должен использовать свои смертоносные навыки, чтобы пережить бесчисленные покушения на свою жизнь. Отчаянно ища выход, он обращается к союзникам из своего прошлого, сражаясь против армии высококвалифицированных убийц.
"Эвакуация"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Боевик, триллер
Страна производства: США, Индия
Продолжительность: 117 минут
Год: 2020
Главный продюсер: Джо Руссо
"Эвакуация" рассказывает о Тайлере Рейке, бесстрашном наемнике из криминального мира, которого нанимают, чтобы спасти похищенного сына международного криминального авторитета, заключенного в тюрьме. Получив задание вытащить мальчика из преступного мира в Бангладеш, Рейк оказывается втянутым в смертельную игру, где все союзы шатки, а враги подстерегают за каждым углом.
"Мстители: Война бесконечности"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 149 минут
Год: 2018
Главный продюсер: Кевин Файги
Сюжет фильма разворачивается вокруг Мстителей и Часовых Галактики, которые объединяются, чтобы помешать могущественному злодею Таносу собрать все шесть камней бесконечности. Фильм рассказывает об увлекательном путешествии по разным местам, в частности по Нью-Йорку, Ваканде и космическим просторам.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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