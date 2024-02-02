От супергероев до трогательных историй: мультфильмы, которые стоит посмотреть
UAportal рассказал о лучших анимационных фильмах с 2018 по 2021 год. Эти увлекательные фильмы получили признание критиков и завоевали сердца зрителей по всему миру.
"Человек-паук: Через вселенные"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 117 минут
Год: 2018
Главный продюсер: Фил Лорд
История рассказывает о молодом подростке по имени Майлз Моралес, который становится новым Человеком-пауком после укуса радиоактивного паука. Майлз обнаруживает, что существуют альтернативные измерения и знакомится с другими людьми-пауками. Вместе они должны остановить Кингпина от открытия портала, который может уничтожить все разные вселенные.
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"История игрушек 4"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2019
Главный продюсер: Джонас Ривера
События происходят после "Истории игрушек 3", где Вуди и его друзья, теперь уже игрушки Бонни, приспосабливаются к новой жизни. Когда Бонни создает новую игрушку по имени Форки, сделанную из вилки и других материалов, игрушки отправляются в путешествие вместе с ним. По дороге они встречают старых и новых друзей.
"Душа"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 2020
Главный продюсер: Дана Мюррей
Сюжет разворачивается вокруг Джо Гарднера, учителя музыки в средней школе, увлекающегося джазом. После несчастного случая душа Джо покидает его тело и попадает в царство по имени Великое К, где души развивают личность еще до рождения. Джо должен найти путь обратно к своему телу с помощью души по имени 22, которая скептически относится к жизни на Земле.
"Лука"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 95 минут
Год: 2021
Главный продюсер: Андреа Уоррен
Фильм рассказывает о Луке, молодом морском чудовище, который маскируется под человеческого мальчика в прибрежном городке. Он дружит с другим морским чудовищем, Альберто, и вместе они отправляются в увлекательные приключения. Однако им также приходится скрывать свои настоящие имена от горожан, боящихся морских чудовищ.
"Райя и последний дракон"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 2021
Главный продюсер: Оснат Шурер
История следует за Райей, храброй принцессой-воином, которая отправляется на поиски последнего дракона и стремится восстановить мир на своей расколотой земле. На своем пути она встречает разных союзников и врагов, стремящихся получить силу, содержащуюся в последнем драконе. Рая должна научиться доверять другим и работать вместе, чтобы преодолеть трудности и защитить сердце своего королевства.
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