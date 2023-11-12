Отказ от полиэтиленовых пакетов в магазинах: какую альтернативу выбрать

UAportal рассказывает, чем заменить пакеты, с которыми мы сталкиваемся в магазинах. Пора рассмотреть более экологические и экономически выгодные варианты.

Экосумки

Одной из лучших альтернатив пластиковым пакетам есть небольшие экосумки, изготовленные из сетчатой ткани. Они не только предлагают значительную экономию средств, но и могут использоваться многократно. Благодаря крепкому составу они не рвутся и легко стираются, что делает их идеальным вариантом для замены одноразовых пакетов.

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Крафт-пакеты

Онистановятся все более популярны как заменители полиэтиленовых пакетов. Хотя у некоторых из них нет ручек, и их нужно держать двумя руками. Важно отметить, что большинство супермаркетов не продают крафт-пакеты, за исключением разве что кулинарных отделов, поэтому желательно приобрести их заранее.

Пищевая пленка

Дополнительной альтернативой упаковочным материалам является пищевая пленка. В частности, она служит отличной заменой мешкам при покупке мяса. К тому же пищевая обертка, как правило, имеет более выгодную цену по сравнению с пакетами, и при этом имеет более долгий срок службы.

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