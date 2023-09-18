Откололся зуб: что значит эта примета

На протяжении всей истории зубы символизировали мужество и силу, унося в себе значительное содержание. Что значит, когда у человека сломался зуб? Мы рассмотрим значение этой приметы.

Когда у женщины сломался зуб, это считается признаком наличия недоброжелателей и нарушенной ауры. Ей становится крайне важно проявлять осторожность в отношениях и быть внимательными к финансовым вопросам.

Согласно приметам, сломанный зуб может предвещать потенциальные финансовые потери, поэтому желательно избегать заключения любых рискованных деловых сделок.

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Для мужчин откол зуба может означать будущие проблемы как в профессиональной, так и личной сферах. Он служит предупреждением о возможных трудностях на работе, призывая быть готовыми и бдительными.

Кроме того, также имеет значение то, где именно откололся зуб. Если откалывается половина зуба, это считается счастливым признаком. Однако если это передний зуб или один из верхних или нижних резцов, это говорит о трудностях в различных аспектах жизни.

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