Откройте тайны: Лучшие детективные фильмы, которые поразят ваше воображение

Ощутите волнение и напряжение от одних из лучших детективных фильмов, выпущенных в период с 2014 по 2017 год. UAportal подготовил подборку фильмов, которые завоевали расположение зрителей своими увлекательными сюжетами и загадочными тайнами.

"Дивергент"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Детектив, приключения, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 19 минут

Год производства: 2014

Главный продюсер: Дуглас Вик, Люси Фишер

В фильме "Дивергент" Беатрис Приор стоит перед выбором своего будущего в разделенном обществе. Раскрыв заговор, угрожающий человечеству, Беатрис становится участницей опасных поисков, чтобы спасти своих близких и себя от могущественного врага.

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"Убийца"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Детектив, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа и 1 минута

Год производства: 2015

Главный продюсер: Василий Иваник, Молли Смит

"Убийца" рассказывает об агенте ФБР Кейт Масер, присоединяющемся к секретной оперативной группе, борющейся с эскалацией мексиканской войны с наркотиками. Среди многочисленных испытаний Кейт предстает перед миром наркокартелей и коррупции.

"Невидимый гость"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Детектив, драма, мистика

Страна производства: Испания

Продолжительность: 1 час 46 минут

Год производства: 2016

Главный продюсер: Адриан Герра, Нурия Вальс

"Невидимый гость" рассказывает историю успешного бизнесмена, обвиняемого в убийстве. С помощью известного адвоката он пытается выяснить правду о преступлении и скрытых сопровождающих его тайнах.

"Иллюзия обмана 2"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Детектив, экшн, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2 часа 9 минут

Год производства: 2016

Главный продюсер: Бобби Коэн, Алекс Курцман

В фильме "Иллюзия обмана 2" четыре всадника возвращаются для ограбления, наполненного иллюзиями, чтобы разоблачить нравственные методы работы технологического магната. Выполняя завораживающие трюки, они становятся участниками игры в иллюзию с изменой и неожиданными союзами.

"Убийство в "Восточном экспрессе"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Детектив, драма, мистика

Страна производства: США, Мальта.

Продолжительность: 1 час 54 минуты

Год производства: 2017

Главный продюсер: Кеннет Брана, Марк Гордон

"Убийство в "Восточном экспрессе" рассказывает о детективе Эркюле Пуаро, который расследует убийство на борту роскошного поезда. С помощью интригующих образов и тайны закрытой комнаты Пуаро распутывает правду, стоящую за этим загадочным преступлением.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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