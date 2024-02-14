Откройте тайны: Лучшие детективные фильмы, которые поразят ваше воображение
Ощутите волнение и напряжение от одних из лучших детективных фильмов, выпущенных в период с 2014 по 2017 год. UAportal подготовил подборку фильмов, которые завоевали расположение зрителей своими увлекательными сюжетами и загадочными тайнами.
"Дивергент"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Детектив, приключения, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 19 минут
Год производства: 2014
Главный продюсер: Дуглас Вик, Люси Фишер
В фильме "Дивергент" Беатрис Приор стоит перед выбором своего будущего в разделенном обществе. Раскрыв заговор, угрожающий человечеству, Беатрис становится участницей опасных поисков, чтобы спасти своих близких и себя от могущественного врага.
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"Убийца"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Детектив, криминал, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа и 1 минута
Год производства: 2015
Главный продюсер: Василий Иваник, Молли Смит
"Убийца" рассказывает об агенте ФБР Кейт Масер, присоединяющемся к секретной оперативной группе, борющейся с эскалацией мексиканской войны с наркотиками. Среди многочисленных испытаний Кейт предстает перед миром наркокартелей и коррупции.
"Невидимый гость"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Детектив, драма, мистика
Страна производства: Испания
Продолжительность: 1 час 46 минут
Год производства: 2016
Главный продюсер: Адриан Герра, Нурия Вальс
"Невидимый гость" рассказывает историю успешного бизнесмена, обвиняемого в убийстве. С помощью известного адвоката он пытается выяснить правду о преступлении и скрытых сопровождающих его тайнах.
"Иллюзия обмана 2"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Детектив, экшн, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 9 минут
Год производства: 2016
Главный продюсер: Бобби Коэн, Алекс Курцман
В фильме "Иллюзия обмана 2" четыре всадника возвращаются для ограбления, наполненного иллюзиями, чтобы разоблачить нравственные методы работы технологического магната. Выполняя завораживающие трюки, они становятся участниками игры в иллюзию с изменой и неожиданными союзами.
"Убийство в "Восточном экспрессе"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Детектив, драма, мистика
Страна производства: США, Мальта.
Продолжительность: 1 час 54 минуты
Год производства: 2017
Главный продюсер: Кеннет Брана, Марк Гордон
"Убийство в "Восточном экспрессе" рассказывает о детективе Эркюле Пуаро, который расследует убийство на борту роскошного поезда. С помощью интригующих образов и тайны закрытой комнаты Пуаро распутывает правду, стоящую за этим загадочным преступлением.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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