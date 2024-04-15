Отправляйтесь в незабываемые путешествия с приключенческими фильмами: подборка лучших

Откройте для себя мир приключений с этими удивительными фильмами, снятыми в 2015-2018 годах. UAportal перенесет вас от доисторических миров к коварной пустыне, эти фильмы дарят увлекательные впечатления, которые не дадут загрустить.

"Мир Юрского периода"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Экшн, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 124 минуты

Год производства: 2015

Главный продюсер: Колин Треворроу

Действие фильма "Мир Юрского периода" разворачивается в тематическом парке динозавров, построенном на остатках оригинального парка Юрского периода. Когда популярность парка начинает падать, создают новый аттракцион – Индоминуса Рекса, генетически модифицированного динозавра с исступленными способностями. Когда он убегает и сеет хаос на острове, сотрудники парка должны бороться с хищником и обеспечивать безопасность посетителей.

"Выживший"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Приключения, биография, драма

Страна производства: США, Гонконг, Тайвань.

Продолжительность: 156 минут

Год производства: 2015

Главный продюсер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

Фильм "Выживший" основан на реальных событиях и рассказывает историю Хью Гласса, охотника на пушных зверей в 1820-х годах на американской границе. После жестокого приступа медведя, который наносит ему тяжелые ранения, Гласса предают другие охотники и оставляют умирать. Преисполненный жажды мести и непреклонной воли к выживанию, Гласс путешествует по дикой природе, преодолевая экстремальные условия и враждебные встречи с коренными американскими племенами.

"Пассажиры"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Приключения, драма, мелодрама, романтика

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 116 минут

Год производства: 2016

Главный продюсер: Мортен Тильдум

События фильма "Пассажиры" происходят на борту космического корабля "Авалон", перевозящего тысячи людей в состоянии гибернации на новую планету. Когда два пассажира, Джим и Аврора, преждевременно просыпаются за 90 лет до запланированного прибытия, они оказываются на корабле сами. Налаживая связь и наслаждаясь роскошными удобствами, их роман приобретает драматический поворот, когда они обнаруживают опасную для жизни неисправность, что может поставить под угрозу жизнь всех находящихся на борту.

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"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Экшн, приключения, фэнтези

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 129 минут

Год производства: 2017

Главный продюсер: Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг

В "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" капитан Джек Воробей возвращается, чтобы столкнуться со своими грозными противниками – капитаном Салазаром и его легионом призрачных моряков, бежавших из Дьявольского треугольника и намеренных убить всех пиратов в море. Вместе с Генри Тернером и Кариной Смит, молодым астрономом и гениальной женщиной, обвиняемой в колдовстве, Джек отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Трезубец Посейдона – могучий артефакт, дающий контроль над морями.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Экшн, приключения, фэнтези

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 143 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Джеймс Ван

"Аквамен" рассказывает историю происхождения Артура Карри, получеловека-полуатланта, оказавшегося между двумя мирами. Как подлинный наследник подводного царства Атлантиды, Артур должен противостоять своей судьбе и претендовать на трон, чтобы принести единство своему разделенному народу. Вместе с Мэрой, ожесточенным воином из Атлантиды, Артур отправляется в путешествие, исполненное мифических существ, захватывающих подводных пейзажей и битв, от которых перехватывает дыхание.

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