Пасха-бриош: невероятный рецепт по французской технике
Еще один рецепт невероятной паски по французской технике) Благодаря которой она получалась невероятно рыхлой и такой вкусной….
Ингредиенты:
• Мука – 500 г;
• Сахар – 150 г;
• Сухие дрожжи – 16 г;
• Соль – 10 г;
• Яйца – 350 г;
• Масло сливочное - 300 г;
• Цукаты/изюминки – 200 г;
• Апельсиновый сок или коньяк – 70 г.
Приготовление:
1. Цукать надо заранее замочить в коньяке, бренде или апельсиновом соке.
2. Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем яйца.
3. Вымешиваем тесто, сначала вилкой, а затем руками.
5. Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешиваем и даем подойти, примерно 2-2,5 часа.
6. Добавляем цукаты, вымешиваем и отправляем в холодильник на ночь.
7. Утром делим холодное тесто на части, выкладываем в формы, смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия.
8. Снова смазываем яйцом. Выпекаем при температуре 180°, первые 10 мин с паром (у меня противень с водой).
PS: если не хотите, чтобы сильно подрумянились верхушки, можно накрыть пергаментом)
Храните и готовьте.