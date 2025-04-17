Пасха-бриош: невероятный рецепт по французской технике

Еще один рецепт невероятной паски по французской технике) Благодаря которой она получалась невероятно рыхлой и такой вкусной….

Ингредиенты:

• Мука – 500 г;

• Сахар – 150 г;

• Сухие дрожжи – 16 г;

• Соль – 10 г;

• Яйца – 350 г;

• Масло сливочное - 300 г;

• Цукаты/изюминки – 200 г;

• Апельсиновый сок или коньяк – 70 г.

Приготовление:

1. Цукать надо заранее замочить в коньяке, бренде или апельсиновом соке.

2. Смешиваем сухие ингредиенты и добавляем яйца.

3. Вымешиваем тесто, сначала вилкой, а затем руками.

5. Добавляем холодное масло порционно, по 1 кусочку (10-12 г), вымешиваем и даем подойти, примерно 2-2,5 часа.

6. Добавляем цукаты, вымешиваем и отправляем в холодильник на ночь.

7. Утром делим холодное тесто на части, выкладываем в формы, смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия.

8. Снова смазываем яйцом. Выпекаем при температуре 180°, первые 10 мин с паром (у меня противень с водой).

PS: если не хотите, чтобы сильно подрумянились верхушки, можно накрыть пергаментом)

Храните и готовьте.