Паска-крафин: очень простая выпечка, которая удастся каждому по этому рецепту

Если в этом году хочется чего-нибудь новенького — приготовьте паска-крафин.

Это очень простая выпечка, которая удастся каждому по этому рецепту.

Ингредиенты:

1. Для опары:

Молоко – 200 мл

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи - 7 г сухих или 21 г свежих

Мука – 1 ст.л.

2. Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Желтки – 2 шт.

Сахар - 100 г

Щепотка соли

Сливочное масло - 80 г

Ванильный ароматизатор

Мука - 450-500 г

3. Для начинки:

Изюм — 100 г

Сливочное масло - 60 г

Приготовление:

1. Готовим опару.

Смешайте теплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 15–20 минут.

2. Замешиваем тесто.

В большой миске соедините яйцо, желтки, сахар, соль, опару, растопленное сливочное масло, ваниль и муку. Замесите мягкое эластичное тесто.

3. Дайте тесту подойти.

Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.

4. Формируем крафины.

Разделите тесто на части (2–3), каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте маслом, посыпьте изюмом и сформуйте как в видео (сверните в рулет и закрутите спиралью).

5. Выпекание.

Выложите крафины в формы, оставьте еще на 30 минут в теплом месте.

Выпекайте при температуре 180°C около 35 минут.

А вы в этом году за традиционные пояса или хотите попробовать что-нибудь новенькое?