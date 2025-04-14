Паска-крафин: очень простая выпечка, которая удастся каждому по этому рецепту
Если в этом году хочется чего-нибудь новенького — приготовьте паска-крафин.
Это очень простая выпечка, которая удастся каждому по этому рецепту.
Ингредиенты:
1. Для опары:
Молоко – 200 мл
Сахар – 1 ст.л.
Дрожжи - 7 г сухих или 21 г свежих
Мука – 1 ст.л.
2. Для теста:
Яйцо – 1 шт.
Желтки – 2 шт.
Сахар - 100 г
Щепотка соли
Сливочное масло - 80 г
Ванильный ароматизатор
Мука - 450-500 г
3. Для начинки:
Изюм — 100 г
Сливочное масло - 60 г
Приготовление:
1. Готовим опару.
Смешайте теплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 15–20 минут.
2. Замешиваем тесто.
В большой миске соедините яйцо, желтки, сахар, соль, опару, растопленное сливочное масло, ваниль и муку. Замесите мягкое эластичное тесто.
3. Дайте тесту подойти.
Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа.
4. Формируем крафины.
Разделите тесто на части (2–3), каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте маслом, посыпьте изюмом и сформуйте как в видео (сверните в рулет и закрутите спиралью).
5. Выпекание.
Выложите крафины в формы, оставьте еще на 30 минут в теплом месте.
Выпекайте при температуре 180°C около 35 минут.
А вы в этом году за традиционные пояса или хотите попробовать что-нибудь новенькое?