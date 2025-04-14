Паска с маковой начинкой: очень вкусаня и необычная
Мне нравятся фаршированные паски – на этот раз начинка из мака и сгущенки.
К рецепту:
2 паски — форма диаметром 16 см
600 г молока
50–55 г свежих дрожжей (или 18–20 г сухих)
100 г сахара
230 г сахара
5 яиц
1100 г муки
300 г сливочного масла 82,5 %
220 г изюма
40 г рома
1 лимон – цедра
Глазурь:
70 г белка (2 шт.)
140 г сахара
40 г воды
сок лимона
Начинка:
200 г мака
1 банка сгущенки
20 г крахмала
В теплое молоко добавляю сахар и дрожжи, даю им активироваться 15 мин. Добавляю яйца комнатной температуры, муку, сахар и замешиваю тесто примерно 7 мин на медленной скорости.
Добавляю цедру лимона и в несколько приемов — масло комнатной температуры. Тесто с виду очень мягкое.
Даю тесту подойти 40 мин в теплом месте, накрыв полотенцем. Далее смазываю руки и стол маслом, достаю тесто, немного растягиваю его и добавляю изюм (заранее замоченный на ночь в роме или коньяке). Складываю тесто несколько раз, делю пополам.
Оставляю подойти еще на 20–30 мин, затем сочиняю 4–6 раз — как хлеб 😉 и формирую шар, который кладу в форму.
Снова – теплое место, чтобы паски хорошо подошли – как минимум в 3 раза!
Верх можно смазать яйцом.
Пеку в разогретой духовке при температуре 175 °C 10 минут, затем убавляю до 150 °C и еще 40–45 минут.
(готовность проверяю деревянной шпажкой)
Только вынимаю паски — сразу подвешиваю вверх дном, чтобы они так остыли и не "подсели".
Обжаренный мак перетираю, добавляю 150 г воды, довожу до кипения в сотейнике – смесь густеет, добавляю сгущенку и крахмал, еще раз довожу до кипения, варю 2–3 мин, постоянно помешивая, и охлаждаю. Холодная консистенция – как крем-сыр!
В холодной паске вырезаю серединку, часть мякоти забираю.
Внутрь кладу начинку, закрываю верхом.
Для глазури: сахар с водой довожу до 118 ° C или до состояния густого сиропа.
Белки сбиваю с соком лимона до пиков и заливаю горячим сиропом прямо с плиты. Взбиваю до охлаждения и покрываю пояса.
Приятного аппетита!