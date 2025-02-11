Печеный картофель с ароматной, хрустящей корочкой: рецепт

Да, я не могу без картошечки, и постоянно придумываю новые интересные идеи ее приготовления.

Поэтому деллюсь с вами рецептом идеального гарнира с ароматной, хрустящей корочкой, которая будет по душе каждому)

Ингредиенты:

• Картофель;

• Масло;

• Соль, перец;

• Укроп;

• Чеснок.

Приготовление:

1. Картофель очистить, отварить и слить воду.

2. В форму налить масло, как на видео и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.

3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить.

4. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.

5. Запекать до золотистого цвета.

Сохраняйте рецепт, чтобы готовить просто и смаковать с удовольствием.