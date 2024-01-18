Первый марафон и рукопожатие: Факты о Древней Греции

Древняя Греция, одна из влиятельных цивилизаций, внесшая значительный вклад в мировую культуру, развив философию, литературу, театр, утонченную скульптуру и архитектуру. UAportal подготовил пять увлекательных фактов о Древней Греции.

Одна из первых влиятельных цивилизаций Европы

Древняя Греция широко известна как одна из первых влиятельных цивилизаций Европы. Однако ее коренные жители не называли свою страну Грецией. Они предпочитали название "Эллада", идентифицируя себя как "эллины". Именно римляне ввели термин "Греция", происходящий от латинского слова "Graecia", что означает "земля греков".

Первый марафон

Олимпийские игры, первоначально проводившиеся в Олимпии, превратились из публичных развлечений в традицию, которая продолжается и в современную эпоху. Однако самый первый марафон не был просто развлечением. Солдат по имени Фидипид пробежал 26 миль от города Марафон в Афины, чтобы объявить о победе в битве при Марафоне. Падая от истощения, он выкрикнул "Ники!" (Победа) перед тем, как умер от сильного обезвоживания, начав традицию проводимых и сегодня забегов.

Первые рукопожатия

Древнейшее изображение рукопожатия появилось в 5 веке до нашей эры на рельефе с изображением Геры, жены Зевса и Афины, богини войны в греческой мифологии. Сначала символизируя мир и доверие, впоследствии превратился в традиционный жест вежливости, признанный во всем мире.

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Появление будильника

Ктесиб, эллинский инженер, считается первооткрывателем простейшего будильника. Его изобретение использовало сложный механизм, предусматривавший падение крошечных камешков на гонг, что служило напоминанием или звонком для пробуждения.

Смешивание вина с водой

Вино являлось неотъемлемой частью культуры древних греков, и для них оно имело большое значение. Опасаясь негативных последствий чрезмерного употребления алкоголя, они разбавляли вино водой, веря, что подобная практика поможет сохранить трезвость во время гуляний.

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