Пикировка и пересадка: что делать с рассадой капусты, которая вытянулась

Вытягивание рассады капусты может быть распространенной проблемой, даже если вы старательно поддерживаете оптимальные условия с точки зрения температуры, полива и освещения. Основной причиной часто является нерегулярная интенсивность прорастания семян. UAportal узнал, что необходимо сделать, чтобы оживить рассаду.

Понимание причины вытягивания

Важно понимать, что не все сорта капусты развиваются одинаково. Экспериментируя с новыми сортами, рассада может стать чрезмерно тонкой и вытянутой еще до того, как будет готова к пересадке.

Пересадка и дальнейший уход

Самый простой способ спасти такую рассаду капусты – пересадить ее в более глубокие контейнеры. Однако есть несколько ключевых моментов, которые следует учесть для успешной пересадки.

Пикировка

Для начала процесса вам понадобятся пластиковые стаканчики объемом 200 мл с небольшими отверстиями на дне. Наполните каждый стаканчик грунтом примерно на четверть.

Подготовка

Далее подготовьте пластиковую коробку и накройте ее сплошной пленкой, которая не имеет никаких перфораций. Сверху на пленку насыпьте слой мелких опилок, полученных из фруктовых или лиственных деревьев, старайтесь не использовать сосновые опилки.

Пересадка

Осторожно извлеките рассаду капусты из первичных контейнеров, убедившись, что корни остались неповрежденными, и поместите ее в пластиковые стаканчики. Расположите рассаду таким образом, чтобы вытянутый стебель уместился в стаканчике.

Полив и накрытие

Обильно полейте землю теплой водой, а затем засыпьте ее сухим грунтом, слегка утрамбовывая. Важно избегать полива сверху, чтобы предотвратить гибель хрупких стеблей. Имеющейся влаги в стаканчиках должно быть достаточно для питания корней.

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Размещение

Переместите всю пересаженную рассаду капусты в пластиковый ящик, подготовленный со слоем опилок. В первые дни сосредоточьтесь на увлажнении опилок, поскольку это позволит влаге попадать в почву через отверстия на дне стаканчиков.

Прогресс и уход

После того как корни закрепятся и растения капусты начнут развиваться, вы можете возобновить поверхностный полив. Не забывайте следить за уровнем влажности, чтобы почва оставалась достаточно увлажненной.

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