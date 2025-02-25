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Пирожки из картофеля без муки с жареными грибами

Алик Мкртчян

Пирожки из картофеля без муки с жареными грибами
Пирожки из картофеля без муки с жареными грибами

Ингредиенты:

Тесто:

500 г картофеля

2 ст. л. кукурузного крахмала

1 яйцо

Соль – по вкусу

Начинка:

200 г шампиньонов (мелко нарезать)

1 репчатый лук (мелко нарезать)

Растительное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Приготовление:

  • Отварить картофель и пюре.
  • Добавить крахмал, яйцо и соль, хорошо вымесить до однородной массы.
  • На разогретой сковороде с маслом обжарить шампиньоны и лук до золотистого цвета, посолить.
  • Отщипывать кусочки картофельного теста, формировать круглые лепешки, выкладывать начинку и лепить круглые пирожки.

Обжарить пирожки на том же масле, где готовились грибы, до румяной корочки.

Подавать горячими со сметанкой, украсить свежим укропом и жареными грибами.

Идеальный вариант для вкусного ужина!

Источник:instagram.com

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