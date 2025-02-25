Пирожки из картофеля без муки с жареными грибами
Ингредиенты:
Тесто:
500 г картофеля
2 ст. л. кукурузного крахмала
1 яйцо
Соль – по вкусу
Начинка:
200 г шампиньонов (мелко нарезать)
1 репчатый лук (мелко нарезать)
Растительное масло – для жарки
Соль – по вкусу
Приготовление:
- Отварить картофель и пюре.
- Добавить крахмал, яйцо и соль, хорошо вымесить до однородной массы.
- На разогретой сковороде с маслом обжарить шампиньоны и лук до золотистого цвета, посолить.
- Отщипывать кусочки картофельного теста, формировать круглые лепешки, выкладывать начинку и лепить круглые пирожки.
Обжарить пирожки на том же масле, где готовились грибы, до румяной корочки.
Подавать горячими со сметанкой, украсить свежим укропом и жареными грибами.
Идеальный вариант для вкусного ужина!