Плитка или ламинат: что лучше выбрать для дома
Когда дело доходит до ремонта дома, одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы жилья, заключается в том, что выбрать: плитку или ламинат. Принять верное решение для вашей квартиры или дома может быть достаточно сложно. Чтобы помочь вам сориентироваться в этом выборе, UAportal подготовил список преимуществ и недостатков.
Преимущества плитки
- Долговечность
Плитка известна своей долговечностью, со средним сроком службы около 50 лет. Она не изнашивается и не выцветает со временем.
- Простота в обслуживании
Плитка не нуждается в особом уходе, ее можно просто чистить без использования специальных средств. Она устойчива к царапинам и обладает высокой стойкостью к повреждениям.
- Экологичность
Изготовленная из обожженной глины, плитка является экологически чистой и не загрязняет окружающую среду.
- Универсальность дизайна
Благодаря широкому спектру цветов и фактур, вы можете раскрыть творческий потенциал и создать уникальные дизайнерские узоры.
- Огнестойкость и влагостойкость
Плитка обладает естественной стойкостью к огню и влаге, что делает ее отличным выбором для помещений.
Недостатки плитки
- Хрупкость
Недостатком плитки является ее склонность к растрескиванию или разбиванию от ушибов тяжелыми предметами.
- Высокая теплопроводность
Под плиткой ощущается холод под ногами, и она не слишком хорошо сохраняет тепло. Однако вы можете выбрать систему "теплых полов", чтобы решить эту проблему.
- Правильный монтаж имеет важное значение
Укладка плитки требует профессионального опыта для получения ровных швов и оптимальной долговечности.
- Идеально подходит для определенных помещений
Керамическая плитка лучше всего подходит для коридоров, ванных комнат, прихожих и кухонь.
Преимущества ламината
- Простота укладки
Ламинат может похвастаться простой замковой системой крепления, что делает укладку быстрой и беспроблемной.
- Теплоизоляция
В отличие от плитки, ламинат обеспечивает лучшую теплоизоляцию, создавая более удобную среду. Выбор подходящей подложки улучшает этот аспект.
- Разнообразный дизайн
Ламинат выпускается в широком разнообразии цветов и текстур, что дает возможность для большей индивидуализации дизайна.
- Износостойкость
Износостойкость ламината зависит от его класса. Класс 21 подходит для спален, а класс 22 – для гостиных и детских комнат. Для помещений с высокой проходимостью, таких как кухни, коридоры и прихожие, желательно выбирать ламинат 23 класса.
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Недостатки ламината
- Низкая влагостойкость
Ламинат не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни.
- Потенциальный скрип
Неправильные методы укладки могут привести к появлению скрипучих звуков на полу с ламинатом.
- Ограниченная звукоизоляция
Пластиковая поверхность ламината может издавать значительный звук, когда на нее падают предметы.
- Требовательность в уходе
Ламинат чувствителен к воде, что требует тщательного ухода при уборке.
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