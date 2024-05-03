Плитка или ламинат: какое покрытие выбрать для дома

Сравнивая плитку и ламинат, следует учитывать несколько важных факторов. UAportal провел сравнение между этими покрытиями.

Долговечность и срок службы

И плитка, и ламинат долговечны, но первая, как правило, имеет более долгий срок службы и лучше выдерживает интенсивное движение и влагу. Это делает керамический материал лучшим выбором для таких помещений, как кухни и ванные комнаты.

Уход и обслуживание

Плитка относительно неприхотлива в уходе, однако она требует регулярной чистки и периодического повторного заполнения швов затиркой. Ламинат, напротив, легко моется и не нуждается в герметизации, но он более склонен к повреждениям от влаги и не подлежит восстановлению в случае появления царапин или вмятин.

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Цена и процесс укладки

Что касается стоимости и процесса укладки, то ламинат, как правило, является более бюджетным и более легким в монтаже по сравнению с плиткой. Благодаря широкому диапазону цен, ламинированные полы более доступны для тех, кто имеет ограниченный бюджет. Кроме того, укладка такого материала происходит быстрее и менее трудоемко.

Дизайн

С точки зрения эстетики и возможностей дизайна плитка представляет более широкий спектр цветов, узоров и текстур, обеспечивая большую индивидуальность и визуальную привлекательность. И напротив, ламинат может имитировать вид натуральных материалов, таких как дерево или камень.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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