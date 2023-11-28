Почему дома нельзя хранить чужие зеркала: народные предрассудки

Мистика, окружающая зеркала, интересовала людей на протяжении веков, что привело к появлению многочисленных предрассудков и примет, связанных с этими предметами. Зеркала, как считают, обладают уникальной энергетикой и служат порталами в таинственные и потусторонние миры. UAportal рассказывает некоторые из важнейших примет, связанных с зеркалами.

Не вешайте зеркало в спальне

Это предостережение вытекает из представления о том, что зеркала действуют как связь между живым миром и потусторонним миром, в котором скрываются духи и нечистоты. Высказывались опасения, что у спящих людей похищают души или чувствуют тревожные расстройства. Чтобы защитить свое самочувствие и покой, рекомендуется размещать зеркало как можно дальше от кровати, чтобы оно не отражало спящего.

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Не храните дома чужие зеркала

Хотя зеркала могут быть привлекательными винтажными аксессуарами в домашнем декоре, эта примета говорит о том, что зеркала, несущие неизвестную историю и энергетику, могут негативно повлиять на атмосферу вашего жилья. Это поверье призывает покупать новые зеркала или, по желанию, украшать их уникальными рамами, усиливающими их символическую ценность.

Завешивайте зеркала темными тканями в случае смерти близкого человека

При трагических событиях, таких как смерть члена семьи, распространенной практикой является завешивание зеркал темными тканями на 40 дней. Это поверье имеет два толкования: душа умершего может задержаться в доме и попасть в ловушку зеркала, препятствуя спокойствию, или отражение в зеркале может символизировать уход другого близкого человека, привлекая негативные последствия.

Нельзя смотреть на себя в зеркало

Частое и длительное вглядывание в свое отражение может оказаться опасным, особенно если это делается без разрыва зрительного контакта. Такой интенсивный фокус может привести к гипнотическому состоянию, когда человек бессознательно передает свою энергию зеркалу, что приводит к ощущению пустоты, усталости и ослаблению жизненных сил.

Разбитое зеркало – плохой знак

Это поверье следует из представления о том, что наше отражение представляет параллельное существование, а разбитое отражение означает фрагментарность жизни и судьбы. Следовательно, оно ассоциируется с конфликтами, семейными разногласиями, полосами невезения и даже потенциальными проблемами со здоровьем из-за энергии, которую годами поглощало зеркало.

Не зажигайте свечу перед зеркалом

Хотя вид горящей свечи, отражающейся в зеркале, может иметь эстетическую привлекательность, это действие считается плохой приметой. Огонь, известный своим влиянием на энергетику и самочувствие человека, может постепенно уменьшать его красоту, молодость, здоровье и внутреннюю силу, если поставить свечу перед зеркалом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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