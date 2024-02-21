Почему дорогая обувь может выглядеть дешево: 5 причин

К сожалению, не все обладают навыками правильного и грамотного комбинирования гардероба. Как следствие, даже вещи, приобретенные высокой ценой, могут выглядеть дешевыми и неподходящими. Что же может быть причиной такого явления, UAportal рассказывает о факторах, приводящих к тому, что обувь выглядит дешево, независимо от ее цены.

1. Блестящая лакированная кожа

Лакированные туфли, хоть и смотрятся презентабельно, не отличаются практичностью. На их поверхности легко появляются пятна и потертости, что портит привлекательность. Модели из матовых материалов нейтральных оттенков, таких как чудесный, белый или черный, имеют более высокий уровень элегантности.

2. Чрезмерное использование кричащих украшений

Хотя декоративные элементы могут подчеркнуть эстетику дорогих дизайнерских нарядов, обувь, украшенная избыточным количеством страз, часто кажется неуместной и портит изысканность. Кроме того, блестки и искусственные камни могут со временем отклеиться. Если вы стремитесь к мерцанию, рассмотрите возможность выбора обуви с металлическим покрытием.

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3. Чрезмерно высокая платформа

Высота платформы оказывает непосредственное влияние на восприятие качества обуви. Чем выше платформа, тем дешевле кажется обувь, которая впоследствии отвлекает от общего образа. Ноги в такой обуви могут казаться неловкими, а фигура – непропорциональной. Выбирая модели без платформы, можно создать более стройный силуэт и более утонченный вид.

4. Леопардовый принт

Не стоит полностью отказаться от анималистических узоров, но определенная осторожность необходима. В частности, вечный леопардовый принт ассоциируется с отсутствием вкуса. Лучшим выбором может стать нетрадиционный принт, вдохновленный животными, например белый с черными пятнами.

5. Неправильно подобранная обувь

Многие знаменитости носят обувь на один-два размера больше для красных дорожек и светских мероприятий, чтобы защитить ноги от мозолей, натертостей и отеков во время продолжительных фотосессий. Однако если вы не известна кинозвезда, мы не рекомендуем такую практику. Обувь, которая не подходит по размеру, может выглядеть неуклюже и нарушать вашу походку.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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