Почему груша не цветет: как избавиться от проблемы и получить хороший урожай

Ваша груша из года в год не цветет или не плодоносит? UAportal, подготовил рекомендации для того, чтобы избавиться от этой проблемы и получить хороший урожай.

Освещение и грунтовые условия

Для оптимального плодоношения груши нуждаются в достаточном освещении, качественном грунте. Теневое место или плохо дренированная земля могут препятствовать их плодоношению. Убедитесь, что ваше грушевое дерево получает достаточно солнечного света, и, при необходимости, разрыхляйте почву для улучшения дренажа.

Перекрестное опыление

Большинство деревьев полагаются на перекрестное опыление. Чтобы увеличить шансы на плодоношение, очень важно иметь несколько сортов груш в саду. Обязательно выбирайте виды, имеющие одинаковые периоды цветения.

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Защита от заморозков

Мороз может отрицательно влиять на цветение, бутоны и молодые завязи, что приводит к плохому цветению. Рассмотрите возможность принятия дополнительных мер защиты, таких как укрытие деревьев в морозные периоды или выбор холодостойких сортов.

Терпение

Некоторые сорта груш могут не цвести и не плодоносить в течение нескольких лет, поэтому важно быть терпеливым.

Напомним, ранее садоводы назвали идеальное время для обрезки роз, чтобы получить хорошее цветение.

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