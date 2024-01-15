Почему коты часто сидят у входной двери: Народные приметы

Кошки и их особые способности издавна вызывают у людей восхищение. Одной из характерных черт их поведения, часто ставящей нас под сомнение, является их привычка сидеть у входной двери, словно ожидая чего-то неизвестного. UAportal рассказывает, почему коты предпочитают это место.

1. Наблюдение за погодой

Одно из логических пояснений может быть связано с погодой. Кошки очень часто ищут прохладные места для отдыха, а оптимальный сквозняк у входной двери может обеспечить им необходимую передышку.

2. Ожидание гостей

Если кот задерживается на пороге, а затем внезапно бросается наутек, это может свидетельствовать о скором приходе гостей. В сфере предрассудков это особое поведение часто ассоциировалось с предстоящим визитом.

3. Защита от несчастья

Легенда свидетельствует, что когда кот устраивается на пороге, его присутствие защищает домохозяйство от несчастий. Поэтому хозяину не рекомендовалось выходить из дома в таких случаях.

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4. Нежелательное собрание

Наблюдать за тем, как кот моет левую часть морды, стоя у двери, считалось недоброй приметой. Считалось, что это предвещает нежелательную встречу с кем-то, кого вы хотели бы избегать.

5. Оберег от недоброжелательности

Если кот появлялся на пороге, фольклор настаивал на том, чтобы приветствовать его внутри. Считалось, что этот акт отвращает злой глаз и защищает от злонамеренного воздействия или проклятий.

6. Пророчества о любви

Для холостых людей, сидящий на пороге кот обещал будущие изменения в личной жизни.

7. Отгонка неприятностей

Еще одно поверье утверждало, что приглашение в дом кота, сидевшего на пороге, приносило конец всем невзгодам, словно оставляя прошлые несчастья за домом.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.

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