Почему коты должны первыми зайти в новое жилище: 4 интересные причины

Древняя традиция позволять котам первыми зайти в новый дом знакома многим. UAportal рассказал, почему возникло это многовековое правило.

1. Громоотвод

Образно говоря, наши предки считали кошек громоотводами от злых духов в новом доме. Считалось, что, попадая первыми в дом, они забирают на себя какую-либо негативную энергию или злых духов, обитающих в помещении. Если кошка могла противостоять этому сверхъестественному негативу, то это считалось положительным знаком.

2. Посредник

Другое мнение предполагает, что коты обладают уникальной способностью "договариваться" с духами. Выступая посредниками между нашим миром и загробным, они, как считается, устанавливают гармоничную связь с этими сущностями.

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3. Домовой

Для верующих в домовых коты занимают особое место как ближайшие союзники этих сверхъестественных существ. Поэтому когда семья переезжает в новое жилье, говорят, что кот просит духа дома сопровождать его спутников-людей. Если домовой согласен, он садится на спину кота, когда они въезжают в свое новое жилье.

4. Восприятие энергии

Многие твердо верят, что коты обладают повышенной способностью чувствовать энергетические поля в доме. Если позволить животному первым войти в дом, оно может указать хозяевам на места, которые могут быть энергетически заряженными или потенциально опасными. Таким образом, кот выступает в роли интуитивно чувствительного спутника, обеспечивающего безопасность и благополучие членов семьи, являющихся людьми.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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