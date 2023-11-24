Почему лучше отказаться от вечерней обрезки ногтей: предрассудки и советы

Подстригание ногтей – обычная часть нашей гигиенической рутины. Однако мало кто знает о приметах и предрассудках, связанных с этим, казалось бы, обыденным делом. Одной из конкретных предосторожностей является воздержание от стрижки ногтей в вечернее время. UAportal рассказывает почему это так и как можно защитить себя от возможных последствий.

Происхождение суеверия

Согласно народному поверью, ногти содержат значительную часть нашей личной энергии, защищая нас от неблагоприятных воздействий. Подстригая ногти в условиях плохого освещения, мы ненамеренно снимаем этот защитный барьер и становимся уязвимыми для злых духов, проклятий и сглаза. Более того, выброшенные обрезки ногтей могут попасть в чужие руки и быть использованы для злонамеренных магических ритуалов.

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Этот предрассудок идет корнями в глубину веков, когда люди не имели должного освещения в своих домах в ночное время. Поэтому они обрезали ногти при свете свечи или камина, рискуя пораниться или не заметить мелкие обломки ногтей.

Оптимальное время для стрижки ногтей в течение недели

- Понедельник считается неблагоприятным для обрезки ногтей, поскольку это может привести к раздору в семье или к разлуке с близкими людьми.

- Вторник – благоприятное время для подстригания ногтей, что способствует укреплению здоровья и иммунитета. Однако рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы предотвратить возможные конфликты на рабочем месте.

- Среда – благоприятная возможность подстричь ногти для улучшения финансового благосостояния и успеха в бизнесе. Избегайте периода между 6 и 7 часов вечера, поскольку это может нарушить семейную гармонию.

– В четверг можно подстригать ногти для привлечения любви и счастья. Рекомендуется избегать этого ритуала с 7 до 8 вечера, чтобы сохранить существующие дружеские отношения.

- Пятница – благоприятное время по уходу за ногтями, поскольку это может улучшить ваш внешний вид и повысить самооценку. Однако между 20:00 и 21:00 воздержитесь от этого, чтобы не навлечь несчастья на своих близких.

- Суббота позволяет избавиться от негативной энергии и очистить ауру с помощью подстригания ногтей. Тем не менее, рекомендуется проявлять осторожность между 9 и 10 часов вечера, поскольку это может нарушить гармонию в отношениях.

- В воскресенье, которое считается днем отдыха и посвящено чествованию высших сил, лучше воздержаться от любой обрезки ногтей.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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