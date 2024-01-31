Почему не стоит проходить под столбами в форме буквы 'Л': Что нужно знать

На улицах нередко можно наблюдать, как люди, наткнувшись на столб, инстинктивно пытаются его обойти. UAportal рассказал, что такое поведение может показаться кому-то странным, но не все остаются безразличными к этой примете.

Есть разные предпосылки, почему следует воздерживаться от прохода под опорами типа "Л". Понимание связанных с ними примет играет немаловажную роль во избежании потенциальных опасностей и сохранении личного благополучия.

Широко распространено мнение, что прохождение через такие столбы приносит неприятности и потенциальные несчастья. Считается, что острые углы, характерные для их структуры, притягивают к себе проблемы, истощая энергетические запасы человека.

Даже если человек решается пройти под такой аркой только один раз, желательно установить заранее ментальный щит защиты. Также не стоит оформлять комнаты с подобными конфигурациями, и покупки похожей на них мебели – столов, диванов, шкафов и прочего.

Более рациональный подход к этому вопросу также оправдан. Хотя эти конструкции могут казаться крепкими, были случаи, когда они шатались или были плохо установлены. Уровень опасности возрастает, если учесть близость электроустановок.